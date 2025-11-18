Po sunkios ligos mirė gerbiama Lietuvos žurnalistė

Apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį pranešė žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus pirmininkas Vidas Mačiulis.
Mirė ilgametė kaunietė žurnalistė Nijolė Pauliukevičienė
N. Pauliukevičienės gyvybė užgeso lapkričio 15-ąją, einant 75-uosius gyvenimo metus.
„Amžinąjį Atilsį. Kaunietė žurnalistė Nijolė Pauliukevičienė (1951 04 14 - 2025 11 15)
Po ilgos ir sunkios ligos, eidama septyniasdešimt penktuosius gyvenimo metus mirė ilgametė „Kauno dienos“ žurnalistė Nijolė Pauliukevičienė, gimusi ir augusi mieste prie Nemuno ir Neries.
Baigusi vidurinę mokyklą 1973 metais tapo tuometinės „Kauno tiesos“ kolektyvo nare, neakivaizdiniu būdu Vilniaus universitete įgijo žurnalistikos specialybę, korespondentė rašė įvairiais miesto gyvenimo klausimais, buvo paskirta ats. sekretore, technine redaktore. Miesto dienraštis Nijolei buvo pirma ir paskutinė gyvenime redakcija.
Darbšti, nuoširdi ir atsakinga kaunadienietė, prasidėjus reformoms, daugiau kaip po trisdešimties darbo metų turėjo palikti mėgiamą žurnalistinį darbą. Rūpinosi savo šeima, vyru Albinu, dukromis Giedre ir Audra, džiaugėsi sulaukusi vaikaičių Karolio, Gabrielės, Gretos. Pastaraisiais metais visi jaudinosi, rūpinosi sergančia žmona, mama, močiute.
Nuoširdi užuojauta jiems, kaip ir kartu su velione dirbusiai ir iki paskutinių gyvenimo valandų su ja bendravusiai žurnalistei Birutei Oksaitei, visiems buvusiems dienraščio žmonėms, kurie dirbo „Kauno dienos“ („Kauno tiesos“) redakcijoje.
Kartu su Nijole Pauliukevičiene dienraštyje pradėjęs ir baigęs kūrybinį darbą fotografas Edmundas Katinas, išsaugojo ir kolegės fotoportretą, kurį pateikiame liūdną atsisveikinimo dieną...“ – dalijosi Vidas Mačiulis.
Įraše nurodoma, kad lapkričio 17-ąją N. Pauliukevičienė buvo pašarvota „Užuojautos“ laidojimo namuose Sąjungos g. 3. Šiandien, antradienį, 13 val. karstas išvežamas į Romainių II kapines.
Laidojimo dienos rytą 8 val. Šv. Juozapo bažnyčioje, adresu Panerių g. 72, už velionę aukotos šv. Mišios.
