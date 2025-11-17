 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
37
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė vos 39-erių „Apple Lithuania“ vadovas

2025-11-17 11:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 11:54

Skaudi netektismirė vos 39-erių „Apple Lithuania“ vadovas Povilas Dapkevičius.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Skaudi netektismirė vos 39-erių „Apple Lithuania“ vadovas Povilas Dapkevičius.

REKLAMA
37

Šią žinią naujienų portalui tv3.lt patvirtino velionio bičiulis Mykolas Katkus.

Mirė 39-erių „Apple Lithuania“ vadovas

Susisiekus su M. Katkumi, šis sunkiai rinkdamas žodžius pranešė, kad jaunam vyrui sustojo širdis.

„Labai geras draugas buvo. Širdis sustojo. Neturiu daugiau ką pridurti“, – trumpai ištarė P. Dapkevičiaus bičiulis.

P. Dapkevičius „Apple“ įmonėje dirbo nuo 2017 metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
LTU
LTU
2025-11-17 12:19
Užuojata artimiesiems,gaila jauno žmogaus.
Atsakyti
Nieko tu nesupranti
Nieko tu nesupranti
2025-11-17 12:20
Zinai kodel? Todel kad ne visi skiepai vienodi, vieni tiesiog vanduo ir siaip beprasme sudetis, kiti ne. Negali but visi vienodi, negali visi krist kaip lapai, nes tai butu pasaulinis nusikaltimas :) Pridesiu kad viskas yra TARIAMAI, CIA TIK MANO NUOMONE, PAGAL ZINIAS KURIAS TURIU IR ZINAU KAIP GAMINAMI SKIEPAI.
Atsakyti
LABAI IDOMU
LABAI IDOMU
2025-11-17 12:24
O jus giliau mastyti mokate ir suvokiate zmogaus biologija? Jeigu ne, tai patylekit ir nesnekit. Jauniem zmonem sirdys tik va dabar paskutiniais metais staiga masiskai sustoja ir nustoja plakti - stebuklingai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (37)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų