Mirė vos 39-erių „Apple Lithuania“ vadovas

Šią žinią naujienų portalui tv3.lt patvirtino velionio bičiulis Mykolas Katkus.
Mirė 39-erių „Apple Lithuania“ vadovas
Susisiekus su M. Katkumi, šis sunkiai rinkdamas žodžius pranešė, kad jaunam vyrui sustojo širdis.
„Labai geras draugas buvo. Širdis sustojo. Neturiu daugiau ką pridurti“, – trumpai ištarė P. Dapkevičiaus bičiulis.
P. Dapkevičius „Apple“ įmonėje dirbo nuo 2017 metų.
Užuojata artimiesiems,gaila jauno žmogaus.
Nieko tu nesupranti
Zinai kodel? Todel kad ne visi skiepai vienodi, vieni tiesiog vanduo ir siaip beprasme sudetis, kiti ne. Negali but visi vienodi, negali visi krist kaip lapai, nes tai butu pasaulinis nusikaltimas :) Pridesiu kad viskas yra TARIAMAI, CIA TIK MANO NUOMONE, PAGAL ZINIAS KURIAS TURIU IR ZINAU KAIP GAMINAMI SKIEPAI.
LABAI IDOMU
O jus giliau mastyti mokate ir suvokiate zmogaus biologija? Jeigu ne, tai patylekit ir nesnekit. Jauniem zmonem sirdys tik va dabar paskutiniais metais staiga masiskai sustoja ir nustoja plakti - stebuklingai.