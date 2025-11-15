Skaudi žinia: mirė nusipelnęs Lietuvos gydytojas

Jam buvo 89-eri.
Liūdna žinia
Apie tai socialiniame tinkle Facebook paskelbė Lietuvos anesteziologų reanimatologų draugija.
„Liūdna žinia. Netekome mūsų kolegos ir mokytojo, gydytojo Gedimino Martinkėno.
Docentas Gediminas Martinkėnas gimė 1936 m. birželio 17 d. Strigailiškyje.
1955 m. baigė Ignalinos mokyklą, o 1959 m. įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą.
Baigęs studijas 1964 m., paskirtas dirbti chirurgu Joniškio ligoninėje.
Netrukus pasirinko anesteziologiją – tapo I-osios anesteziologų specializacijos dalyviu.
Vėliau savo profesinį kelią tęsė III Vilniaus miesto ligoninėje, Vilniaus m. Klinikinėje ligoninėje kaip gydytojas anesteziologas.
Nuo 1983 m. gydytojas G.Martinkėnas vadovavo Santaros klinikų kardiichirurginės anesteziologijos skyriui.
Docentas Gediminas Martinkėnas buvo Vilniaus Universiteto vyresnysis mokslinis bedradarbis, vienas iš pirmojo Anesteziologijos ir reanimatologijos vadovėlio lietuvių kalba bendraatorių, aktyvus Anesteziologų reanimatologų draugijos valdybos narys.“
