 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Skaudi žinia: mirė nusipelnęs Lietuvos gydytojas

2025-11-15 10:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 10:05

Penktadienio vakarą pasklido liūdna žinia. Buvo pranešta, kad anapilin iškeliavo nusipelnęs Lietuvos gydytojas Gediminas Martinkėnas.

Gediminas Martinkėnas (nuotr. 123rf.com ir nuotr. Facebook)

Penktadienio vakarą pasklido liūdna žinia. Buvo pranešta, kad anapilin iškeliavo nusipelnęs Lietuvos gydytojas Gediminas Martinkėnas.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Jam buvo 89-eri.

Liūdna žinia

Apie tai socialiniame tinkle Facebook paskelbė Lietuvos anesteziologų reanimatologų draugija.

REKLAMA

„Liūdna žinia. Netekome mūsų kolegos ir mokytojo, gydytojo Gedimino Martinkėno.

Docentas Gediminas Martinkėnas gimė 1936 m. birželio 17 d. Strigailiškyje.

1955 m. baigė Ignalinos mokyklą, o 1959 m. įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą.

Baigęs studijas 1964 m., paskirtas dirbti chirurgu Joniškio ligoninėje.

Netrukus pasirinko anesteziologiją – tapo I-osios anesteziologų specializacijos dalyviu.

Vėliau savo profesinį kelią tęsė III Vilniaus miesto ligoninėje, Vilniaus m. Klinikinėje ligoninėje kaip gydytojas anesteziologas.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo 1983 m. gydytojas G.Martinkėnas vadovavo Santaros klinikų kardiichirurginės anesteziologijos skyriui.

Docentas Gediminas Martinkėnas buvo Vilniaus Universiteto vyresnysis mokslinis bedradarbis, vienas iš pirmojo Anesteziologijos ir reanimatologijos vadovėlio lietuvių kalba bendraatorių, aktyvus Anesteziologų reanimatologų draugijos valdybos narys.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų