Anapilin iškeliavo Robertas Redfordas: Holivudo legenda, slapta dievinusi „Porsche“

Tačiau, skirtingai nuo daugelio Holivudo žvaigždžių, jo garažas nebuvo perpildytas. Jame stovėjo vos keli, bet išskirtiniai egzemplioriai, turėję asmeninę reikšmę.
Kolekcijos perlas – „Porsche 904 Carrera GTS“
Garsiausias Redfordo automobilis – retas 1964-ųjų „Porsche 904 Carrera GTS“. Tai lengvas, stiklo pluošto kėbulą turintis lenktyninis bolidas.
Aktorius šį konkretų, 904-012 važiuoklės numerį turintį automobilį įsigijo iš amerikiečių lenktynininko ir jį turėjo apie dešimtmetį.
Vėliau restauruotas Europoje, jis buvo perdažytas „Irish Green“ spalva ir gavo galingesnį šešių cilindrų variklį iš „Porsche 911“.
2022 metais šis automobilis „Bonhams“ aukcione Paryžiuje buvo parduotas už daugiau nei 1,3 milijono eurų.
Aplinkosaugininko dilema – „Porsche 550 Spyder“
Kitas unikalus aktoriaus kolekcijos eksponatas – legendinis 1955-ųjų „Porsche 550 RS Spyder“, kuris visame pasaulyje yra siejamas ne su pergalėmis lenktynių pasaulyje, o dėl tragiškos aktoriaus Jameso Deano žūties.
Interviu žurnalui „Esquire“ Redfordas prisipažino, kad laiko šį modelį geriausiu kada nors sukurtu sportiniu automobiliu.
„Aš jį turiu, nors kaip aplinkosaugininkas turėčiau apie tai tylėti“, – sakė jis, atskleisdamas įdomų vidinį konfliktą tarp aistros technikai ir savo įsitikinimų.
Tikras vairuotojas, ne tik kolekcininkas
Tai, kad „Porsche“ jam buvo ne tik investicija, bet ir vairavimo įrankis, patvirtina istorija, kurią papasakojo režisierius Mike‘as Nicholsas.
1963-iaisiais, dar pačioje R. Redfordo karjeros pradžioje, jiedu važiavo greitkeliu. Nicholsas su „Jaguar E-Type“, o Redfordas – su „Porsche“ (greičiausiai „356“ modeliu). Netrukus kelionė virto neplanuotomis lenktynėmis. Šis epizodas puikiai parodo, kad R. Redfordo aistra greičiui buvo tikra ir nesuvaidinta.
R. Redfordo, nors ir kukli, bet vertinga „Porsche“ kolekcija buvo tarsi jo paties atspindys. Jis vertino ne kiekybę, o kokybę, ne paviršutinišką blizgesį, o tikrąją vertę ir istoriją.
