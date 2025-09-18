Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Anapilin iškeliavo Robertas Redfordas: Holivudo legenda, slapta dievinusi „Porsche“

2025-09-18 15:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 15:06

Rugsėjo 16-ąją, pasaulis atsisveikino su Holivudo legenda. Būdamas 89-erių, mirė aktorius, režisierius ir „Sundance“ kino festivalio įkūrėjas Robertas Redfordas. Nors jo gyvenimas buvo neatsiejamas nuo kino ir aktyvios kovos už aplinkosaugą, egzistavo ir kita, mažiau afišuota jo aistra – vokiški „Porsche“ sportiniai automobiliai.

Robertas Redfordas
12

Rugsėjo 16-ąją, pasaulis atsisveikino su Holivudo legenda. Būdamas 89-erių, mirė aktorius, režisierius ir „Sundance“ kino festivalio įkūrėjas Robertas Redfordas. Nors jo gyvenimas buvo neatsiejamas nuo kino ir aktyvios kovos už aplinkosaugą, egzistavo ir kita, mažiau afišuota jo aistra – vokiški „Porsche“ sportiniai automobiliai.

REKLAMA
0

 

Tačiau, skirtingai nuo daugelio Holivudo žvaigždžių, jo garažas nebuvo perpildytas. Jame stovėjo vos keli, bet išskirtiniai egzemplioriai, turėję asmeninę reikšmę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Roberto Redfordo automobiliai
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Roberto Redfordo automobiliai

Kolekcijos perlas – „Porsche 904 Carrera GTS“

Garsiausias Redfordo automobilis – retas 1964-ųjų „Porsche 904 Carrera GTS“. Tai lengvas, stiklo pluošto kėbulą turintis lenktyninis bolidas. 

REKLAMA

Aktorius šį konkretų, 904-012 važiuoklės numerį turintį automobilį įsigijo iš amerikiečių lenktynininko ir jį turėjo apie dešimtmetį.

Vėliau restauruotas Europoje, jis buvo perdažytas „Irish Green“ spalva ir gavo galingesnį šešių cilindrų variklį iš „Porsche 911“.

2022 metais šis automobilis „Bonhams“ aukcione Paryžiuje buvo parduotas už daugiau nei 1,3 milijono eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Aplinkosaugininko dilema – „Porsche 550 Spyder“

Kitas unikalus aktoriaus kolekcijos eksponatas – legendinis 1955-ųjų „Porsche 550 RS Spyder“, kuris visame pasaulyje yra siejamas ne su pergalėmis lenktynių pasaulyje, o dėl tragiškos aktoriaus Jameso Deano žūties.

Interviu žurnalui „Esquire“ Redfordas prisipažino, kad laiko šį modelį geriausiu kada nors sukurtu sportiniu automobiliu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aš jį turiu, nors kaip aplinkosaugininkas turėčiau apie tai tylėti“, – sakė jis, atskleisdamas įdomų vidinį konfliktą tarp aistros technikai ir savo įsitikinimų.

Tikras vairuotojas, ne tik kolekcininkas

Tai, kad „Porsche“ jam buvo ne tik investicija, bet ir vairavimo įrankis, patvirtina istorija, kurią papasakojo režisierius Mike‘as Nicholsas.

REKLAMA

1963-iaisiais, dar pačioje R. Redfordo karjeros pradžioje, jiedu važiavo greitkeliu. Nicholsas su „Jaguar E-Type“, o Redfordas – su „Porsche“ (greičiausiai „356“ modeliu). Netrukus kelionė virto neplanuotomis lenktynėmis. Šis epizodas puikiai parodo, kad R. Redfordo aistra greičiui buvo tikra ir nesuvaidinta.

R. Redfordo, nors ir kukli, bet vertinga „Porsche“ kolekcija buvo tarsi jo paties atspindys. Jis vertino ne kiekybę, o kokybę, ne paviršutinišką blizgesį, o tikrąją vertę ir istoriją. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų