Maxo Verstappeno nuotykiai „Žaliajame pragare“: kaip „Formulės 1“ čempionas licenciją gavo ne trasoje, o kabinete

Ko „Žaliajame pragare“ prireikė „Formulės 1“ žvaigždei? Atsakymas paprastas – „Permit A“ licencijos.
Tai savotiškas „bilietas“, leidžiantis pilotuoti pačius galingiausius GT3 klasės monstrus legendinėje trasoje.
Užduotis – per lenktynes įveikti 14 ratų. Tačiau su viena sąlyga: olando „Porsche Cayman GT4“ turėjo „antpečius“ – jo galia, palyginti su varžovais, buvo apribota net 125 arklio galiomis.
Nepaisant to, M. Verstappenas demonstravo įspūdingą greitį, ypač ant šlapios dangos, ir įrodė, kad meistriškumas svarbiau už galią.
Planas B, kurio neprireikė
Ir čia prasidėjo tikrasis trileris. Pagal griežtas Niurburgringo taisykles, licencijai gauti privalomi ratai turi būti įveikti su dviem skirtingais automobiliais.
Antrasis „Porsche“ buvo paruoštas, tačiau jį per treniruotę į sieną pasiuntė M. Verstappeno komandos draugas. Formaliai – misija neįvykdyta, o licencijos likimas pakibo ant plauko.
Visgi taisyklės nebūtų taisyklės be išimčių. Po lenktynių susirinkę arbitrai kelias valandas sprendė olando likimą ir galiausiai uždegė žalią šviesą – licencija suteikta.
Pats M. Verstappenas po visko neslėpė džiaugsmo: „Patyriau viską, ko reikia – intensyvias lenktynes, geltonas vėliavas, visas oro sąlygas. Tai buvo neįkainojama patirtis.“
Dabar jo akys krypsta į rugsėjo 27-ąją vyksiančias lenktynes, kur jis, tikėtina, pagaliau išbandys tikrąją GT3 galią „Žaliajame pragare“.
