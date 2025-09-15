Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Maxo Verstappeno nuotykiai „Žaliajame pragare“: kaip „Formulės 1“ čempionas licenciją gavo ne trasoje, o kabinete

2025-09-15 14:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 14:01

Kai esi keturiskart „Formulės-1“ čempionas, gali sau leisti laisvą savaitgalį praleisti ne ilsintis, o siekiant naujo iššūkio. Būtent taip pasielgė Maxas Verstappenas, praėjusį šeštadienį netikėtai pasirodęs legendinėje Niurburgringo trasoje. Jo tikslas – ne pergalė, o speciali licencija, tačiau kelias link jos pasirodė esąs duobėtas ne tik asfalte, bet ir taisyklų labirintuose.

Maxas Verstappenas (nuotr. Twitter)

Kai esi keturiskart „Formulės-1“ čempionas, gali sau leisti laisvą savaitgalį praleisti ne ilsintis, o siekiant naujo iššūkio. Būtent taip pasielgė Maxas Verstappenas, praėjusį šeštadienį netikėtai pasirodęs legendinėje Niurburgringo trasoje. Jo tikslas – ne pergalė, o speciali licencija, tačiau kelias link jos pasirodė esąs duobėtas ne tik asfalte, bet ir taisyklų labirintuose.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ko „Žaliajame pragare“ prireikė „Formulės 1“ žvaigždei? Atsakymas paprastas – „Permit A“ licencijos.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

 

 

Tai savotiškas „bilietas“, leidžiantis pilotuoti pačius galingiausius GT3 klasės monstrus legendinėje trasoje.

REKLAMA

Užduotis – per lenktynes įveikti 14 ratų. Tačiau su viena sąlyga: olando „Porsche Cayman GT4“ turėjo „antpečius“ – jo galia, palyginti su varžovais, buvo apribota net 125 arklio galiomis.

Nepaisant to, M. Verstappenas demonstravo įspūdingą greitį, ypač ant šlapios dangos, ir įrodė, kad meistriškumas svarbiau už galią.

Planas B, kurio neprireikė

Ir čia prasidėjo tikrasis trileris. Pagal griežtas Niurburgringo taisykles, licencijai gauti privalomi ratai turi būti įveikti su dviem skirtingais automobiliais.

REKLAMA
REKLAMA

Antrasis „Porsche“ buvo paruoštas, tačiau jį per treniruotę į sieną pasiuntė M. Verstappeno komandos draugas. Formaliai – misija neįvykdyta, o licencijos likimas pakibo ant plauko.

Visgi taisyklės nebūtų taisyklės be išimčių. Po lenktynių susirinkę arbitrai kelias valandas sprendė olando likimą ir galiausiai uždegė žalią šviesą – licencija suteikta.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pats M. Verstappenas po visko neslėpė džiaugsmo: „Patyriau viską, ko reikia – intensyvias lenktynes, geltonas vėliavas, visas oro sąlygas. Tai buvo neįkainojama patirtis.“

Dabar jo akys krypsta į rugsėjo 27-ąją vyksiančias lenktynes, kur jis, tikėtina, pagaliau išbandys tikrąją GT3 galią „Žaliajame pragare“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų