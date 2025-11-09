 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Narmontaitė niekada nepamirš vieno autografo: gerbėjai palaikė visai kita Lietuvos žvaigžde

2025-11-09 10:45 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-09 10:45

TV3 eteryje sugrįžusi laida „Gero vakaro šou“ negaili geros nuotaikos pliūpsnio. Prie laidos vedėjo Manto Wizard studijoje prisijungusi aktorė Nijolė Narmontaitė pasidalijo neįtikėtina istorija iš savo karjeros – kai gerbėjai ją palaikė kita žinoma moterimi, o autografą teko dėti ant tualetinio popieriaus.

0

„Čia mano kėdė kaip Narnijos spinta – viską joje randi“, – juokavo magijos meistras Mantas Wizard.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šįkart jis iš savo „stebuklingos kėdės“ ištraukė ypatingos viešnios autorinę knygą – visų mylimos aktorės Nijolės Narmontaitės „Žvaigždžių alėja. Ko nematė TV žiūrovai?“.

Supainiojo su Inga Valinskiene

Ir N. Narmontaitė nenuvylė. Pasakodama apie vieną savo išvyką su Kauno dramos teatru į Klaipėdą, aktorė prajuokino visą studiją.

„Einu, saulutė šviečia ir tiesiog jaučiu, kad kažkas į mane žiūri. Atsisuku, vyriškis man mojuoja. Visada, kas man mojuoja, aš visiems mojuoju. Kas nors apsikabinti nori, su visais apsikabinu ir aš jam mojuoju, jis apsuptas vaikučiais. Tai vaikučiai man irgi mojuoja. Lekia visi per gatvę link manęs. Duoda vienas bloknotėlį pasirašyti. Iš ko supratau, kad jie atvažiavę ekskursijos, nes mamytė tualetinio popieriuko taip įsukusi truputėlį.

Tačiau netrukus sekė dar didesnis netikėtumas.

„Mokytojas laimingas, sako: vaikai, jūs patenkinti, kad sutikome šitą žmogų? Vaikai, visi choru, žandukai raudoni: taip. Vaikai, jums šiandien šventė? Taip. Vaikai, žinote, kas prieš jus stovi? Taip. Kas? Valinskienė“, – prisiminimais dalijosi N. Narmontaitė, priversdama visą studiją kvatoti.

Mantas Wizard neslėpė susižavėjimo svečios humoro jausmu ir prisipažino pats turėjęs ne vieną juokingą akimirką scenoje – kartą net baigė pasirodymą laikydamas kelnes, kad jos nenusmuktų.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

Į viršų