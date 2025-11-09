Narmontaitė niekada nepamirš vieno autografo: gerbėjai palaikė visai kita Lietuvos žvaigžde

„Čia mano kėdė kaip Narnijos spinta – viską joje randi“, – juokavo magijos meistras Mantas Wizard.
Šįkart jis iš savo „stebuklingos kėdės“ ištraukė ypatingos viešnios autorinę knygą – visų mylimos aktorės Nijolės Narmontaitės „Žvaigždžių alėja. Ko nematė TV žiūrovai?“.
„Aš turiu nuosavą Nijolės Narmontaitės knygą su autografu – „eBay“ kur kas brangiau parduoti galėsiu, jeigu nuspręsiu“, – šmaikštavo M. Wizard, pakviesdamas aktorę pasidalinti istorijomis, kurių TV žiūrovai dar negirdėjo.
Supainiojo su Inga Valinskiene
Ir N. Narmontaitė nenuvylė. Pasakodama apie vieną savo išvyką su Kauno dramos teatru į Klaipėdą, aktorė prajuokino visą studiją.
„Einu, saulutė šviečia ir tiesiog jaučiu, kad kažkas į mane žiūri. Atsisuku, vyriškis man mojuoja. Visada, kas man mojuoja, aš visiems mojuoju. Kas nors apsikabinti nori, su visais apsikabinu ir aš jam mojuoju, jis apsuptas vaikučiais. Tai vaikučiai man irgi mojuoja. Lekia visi per gatvę link manęs. Duoda vienas bloknotėlį pasirašyti. Iš ko supratau, kad jie atvažiavę ekskursijos, nes mamytė tualetinio popieriuko taip įsukusi truputėlį.
Tas vaikas man atplėšė gabaliuką, duoda pasirašyti. Aš kitą kartą auklėčiau. Sakyčiau: „Vaikeli, nu kur tu tą parašą padėsi? Pasišluostysi užpakaliuką ir baigta bus“. Bet galvoju, pirmąsyk matau dabar, ką aš čia juos auklėsiu. Pasirašau ant to tualetinio popieriaus. Kitas vaikutis, buvo tokios muilinukės, fotografuoja mane iš visų pusių“ – juokėsi aktorė.
Tačiau netrukus sekė dar didesnis netikėtumas.
„Mokytojas laimingas, sako: vaikai, jūs patenkinti, kad sutikome šitą žmogų? Vaikai, visi choru, žandukai raudoni: taip. Vaikai, jums šiandien šventė? Taip. Vaikai, žinote, kas prieš jus stovi? Taip. Kas? Valinskienė“, – prisiminimais dalijosi N. Narmontaitė, priversdama visą studiją kvatoti.
Mantas Wizard neslėpė susižavėjimo svečios humoro jausmu ir prisipažino pats turėjęs ne vieną juokingą akimirką scenoje – kartą net baigė pasirodymą laikydamas kelnes, kad jos nenusmuktų.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.
