 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nijolė Narmontaitė atskleidė, kaip „Nekviestos meilės“ sėkmė pakeitė jos gyvenimą: neatsigynė girtuoklių

2025-11-01 10:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-01 10:30

TV3 laidoje „Gero vakaro šou“ aktorė Nijolė Narmontaitė atviravo, kaip jos sukurta girtuoklės Gražkės herojė iš populiaraus serialo „Nekviesta meilė“ ilgam įsirėžė į žmonių atmintį. Tiek, kad net ir po filmavimų aktorė buvo painiojama su savo personažu – ją vis kviesdavo išgerti.

TV3 laidoje „Gero vakaro šou“ aktorė Nijolė Narmontaitė atviravo, kaip jos sukurta girtuoklės Gražkės herojė iš populiaraus serialo „Nekviesta meilė“ ilgam įsirėžė į žmonių atmintį. Tiek, kad net ir po filmavimų aktorė buvo painiojama su savo personažu – ją vis kviesdavo išgerti.

REKLAMA
4

Laidos vedėjas Mantas Wizard paklausė, ar iš tiesų sunkiausia suvaidinti išgėrusį žmogų. Tačiau aktorės atsakymas nustebino.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turiu geležinę taisyklę: į sceną ir prie vairo – nė pipetės! Man kartais sako, kas čia tokio, kas tau atsitiks? Dieve, vieną ten kokią, pusę taurės, bet mano yra griežtas nusistatymas“, – pabrėžė N. Narmontaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto ji prisipažino, kad girtuoklės vaidmenį gali suvaidinti be jokių priemonių – įtikinamai ir taip, kad žmonės patikėtų. Būtent taip nutiko, kai ji įkūnijo Gražkės personažą seriale „Nekviesta meilė“.

REKLAMA

„Kai vaidinau girtuoklę Gražkę, kuri paliko dukrelę vaikų namuose, o Dievuliau Dievuliau – negalėdavau net į turgų nueiti! Ateinu paprasčiausiai nusipirkti bulvių ir įsivaizduok, kaip dabar atsimenu, viena moterėlė pasikėlė savo languotus marškinius, o ten pūslė, kur kojoms šildyti ir ji prisirišusi. Aš sakau, kad nesu Gražkė. O ji sako: „Ko tu man čia pasakoji? Ateik čia, įpilsiu, pamatysi, kad gyvenimas gražesnis bus“, – juokėsi aktorė.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, tuo metu žmonės visiškai sutapatino ją su serialo veikėja – net rimtuose renginiuose prieidavo ir kviesdavo „išgerti po vieną“.

„Ateini, pavyzdžiui, vesti rimčiausią renginį ir tave kviečia į kitą kambariuką: „Gražina, ateikite“. Sakau, kodėl jūs mane Gražina vadinate? „Ateikite, jūs mums taip patinkate, mes turime ten, padarysime“. Ir ištisai turėjau tokį periodą, kai mane tapatino su personažu“, – pasakojo N. Narmontaitė.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų