Nijolė Narmontaitė atskleidė, kaip „Nekviestos meilės“ sėkmė pakeitė jos gyvenimą: neatsigynė girtuoklių

Laidos vedėjas Mantas Wizard paklausė, ar iš tiesų sunkiausia suvaidinti išgėrusį žmogų. Tačiau aktorės atsakymas nustebino.
„Turiu geležinę taisyklę: į sceną ir prie vairo – nė pipetės! Man kartais sako, kas čia tokio, kas tau atsitiks? Dieve, vieną ten kokią, pusę taurės, bet mano yra griežtas nusistatymas“, – pabrėžė N. Narmontaitė.
Vis dėlto ji prisipažino, kad girtuoklės vaidmenį gali suvaidinti be jokių priemonių – įtikinamai ir taip, kad žmonės patikėtų. Būtent taip nutiko, kai ji įkūnijo Gražkės personažą seriale „Nekviesta meilė“.
„Kai vaidinau girtuoklę Gražkę, kuri paliko dukrelę vaikų namuose, o Dievuliau Dievuliau – negalėdavau net į turgų nueiti! Ateinu paprasčiausiai nusipirkti bulvių ir įsivaizduok, kaip dabar atsimenu, viena moterėlė pasikėlė savo languotus marškinius, o ten pūslė, kur kojoms šildyti ir ji prisirišusi. Aš sakau, kad nesu Gražkė. O ji sako: „Ko tu man čia pasakoji? Ateik čia, įpilsiu, pamatysi, kad gyvenimas gražesnis bus“, – juokėsi aktorė.
Pasak jos, tuo metu žmonės visiškai sutapatino ją su serialo veikėja – net rimtuose renginiuose prieidavo ir kviesdavo „išgerti po vieną“.
„Ateini, pavyzdžiui, vesti rimčiausią renginį ir tave kviečia į kitą kambariuką: „Gražina, ateikite“. Sakau, kodėl jūs mane Gražina vadinate? „Ateikite, jūs mums taip patinkate, mes turime ten, padarysime“. Ir ištisai turėjau tokį periodą, kai mane tapatino su personažu“, – pasakojo N. Narmontaitė.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou".
