Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Gero vakaro šou

Antrojo vaikelio besilaukianti pianistė Ieva Dūdaitė tempo nelėtins: „Galima groti iki paskutinės minutės“

2025-10-29 10:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 10:40

Visoje Lietuvoje puikiai žinoma aktorė, minias užbūrusi pianistė ir ypatingo apdovanojimo sulaukusi medikė – būtent tokios išskirtinės viešnios apsilankys šio vakaro TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gero vakaro šou“. Skirtingos, tačiau kupinos įdomiausių istorijų ir dar niekuomet apie save neatskleistų faktų, jos pralinksmins ne vieną. O kartu – supažindins su savo profesijų subtilybėmis.

Ieva Dūdaitė (nuotr. stop kadras)
7

Visoje Lietuvoje puikiai žinoma aktorė, minias užbūrusi pianistė ir ypatingo apdovanojimo sulaukusi medikė – būtent tokios išskirtinės viešnios apsilankys šio vakaro TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gero vakaro šou“. Skirtingos, tačiau kupinos įdomiausių istorijų ir dar niekuomet apie save neatskleistų faktų, jos pralinksmins ne vieną. O kartu – supažindins su savo profesijų subtilybėmis.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmoji vakaro pašnekovė – pianistė Ieva Dūdaitė – šiuo metu išgyvena gražiausią laikotarpį. Žinoma moteris laukiasi antrojo vaikelio.

REKLAMA
REKLAMA

Antrojo vaikelio besilaukianti pianistė I. Dūdaitė tempo nelėtins: „Galima groti iki paskutinės minutės“
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Antrojo vaikelio besilaukianti pianistė I. Dūdaitė tempo nelėtins: „Galima groti iki paskutinės minutės“

„Su pirmąją dukra, neduosiu pameluoti, aš dar penktadienį vedžiau individualią fortepijono pamoką ir turėjau mini pasirodymą, o šeštadienį man nubėgo vandenys ir aš išvažiavau į ligoninę. Vadinasi, galima groti iki paskutinės minutės. Manau, kad ribų ir limitų nėra – kiekviena moteris turi labai gerai jausti savo kūną“, – sakys ji.

REKLAMA

Tiesa, Ieva neslėps, kad kartais reikia pasisaugoti ir mokėti pasakyti „ne“. Visgi, anot Ievos, karjerą su motinyste suderinti yra tikrai įmanoma.

Rankos svarbiausias instrumentas

Kadangi rankos – svarbiausias Ievos instrumentas, ji neslėps – jas yra apdraudusi. „Prisipažinsiu, kad „Grand Piano“ šou metu mes apdraudėme mano rankas, o ta suma yra arti pusės milijono“, – atskleis ji.

REKLAMA
REKLAMA

Laidoje sužinosime ir apie netikėčiausias vietas, kuriose Ieva yra grojusi fortepijonu, o Mantas Wizard jai bus paruošęs ir linksmą užduotį. Kaip jai pavyks tai įveikti?

Tiesa, Ieva bus ne vienintelė šio vakaro viešnia. Laidoje išvysime ir aktorę Nijolę Narmontaitę bei mylimiausią 2025 m. medikę Eveliną Ruibienę.

 

Istorijomis pasidalins ir Nijolė Narmontaitė

Daugybe įdomių istorijų pasidalins ir N. Narmontaitė. Štai, pavyzdžiui, garsi aktorė prisimins, kaip kartą buvo supainiota su kita garsia scenos diva...

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Viskas nutiko tuomet, kai prieš vieną spektaklį Klaipėdoje, N. Narmontaitė išėjo pasivaikščioti. „Saulė šviečia, einu pakiliai nusiteikusi ir staiga tiesiog jaučiu, kad kažkas į mane žiūri. Atsisuku, o ten vyriškis man mojuoja. Aš visuomet su visais pasimojuoju ir apsikabinu, todėl pamojavau ir jam, o aplink jį – dar ir vaikučiai. Staiga jie pradeda lėkti per gatvę prie manęs. Visiems pasirašau, jie mane iš visų pusių fotografuoja, o jų mokytojas – laimingas. Tačiau, kai jis vaikų paklausė, ar jie žino, kas prieš juos stovi, visi sušuko, kad Valinskienė…“ – dabar su šypsena prisimins N. Narmontaitė.

Daugiau linksmų ir netikėtų istorijų – jau šio vakaro laidoje.

„Gero vakaro šou“ – trečiadieniais, 19.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų