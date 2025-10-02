Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pianistė Ieva Dūdaitė laukiasi antrojo vaiko: atskleidė lytį

2025-10-02 10:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 10:05

Viena žymiausių šalies pianisčių Ieva Dūdaitė-Radžiūnė ketvirtadienio rytą pasidalino džiugia žinia – netrukus didžiausią savo solinį koncertų turą po Lietuvą pradėsianti pianistė laukiasi antrojo vaikelio.

Viena žymiausių šalies pianisčių Ieva Dūdaitė-Radžiūnė ketvirtadienio rytą pasidalino džiugia žinia – netrukus didžiausią savo solinį koncertų turą po Lietuvą pradėsianti pianistė laukiasi antrojo vaikelio.

REKLAMA
0

Šį mėnesį 35-ąjį gimimo dieną švęsianti I. Dūdaitė naujienomis pasidalino socialiniuose tinkluose, kur įsikėlė žavią nuotrauką kartu su vyru Marijonu ir ketverių metų amžiaus dukrele Marija bei atskleidė antrojo vaikelio lytį, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ieva Dūdaitė
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ieva Dūdaitė

Ieva Dūdaitė laukia šeimos pagausėjimo

„Yra palaiminimų, kurie ateina ne žodžiais ar laurais, bet jie liečia moteriškumo šerdį – tai dukros motinos karūna. Ir šiandien, virpėdama iš meilės ir dėkingumo, skelbiu: po širdimi nešioju dar vieną dukrelę. Nuo šiol mano širdis vaikščios pasaulyje jau dvejose sielose. Tai didžiausia man žinoma prasmė. Esame beprotiškai laimingi ir įsimylėję savo deimantinį stebukėlį. Su meile priimame šią didžiąją dovaną!“, – įraše atskleidžia Ieva Dūdaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Vienuolika metų užsienyje praleidusi ir tėvynės išsiilgusi pianistė į Lietuvą prieš šešerius metus sugrįžo vedina meilės širdies draugui Marijonui, kurį sutiko viename iš savo koncertų Birštone. Po septynių mėnesių draugystės Marijonas pasipiršo Frankfurto bažnyčioje, pora žiedus sumainė Kaune, o 2021 m. pasaulį išvydo dukrelė Marija, kuri ne už ilgo turės sesę.

REKLAMA

Pastarieji metai I. Dūdaitės gyvenime buvo išties įspūdingi: ji parašė ir kartu su leidykla „Alma littera“ pristatė knygą „Muzika visiems“, išmėgino jėgas TV projekte bei tapo pirmąja pianiste šalies istorijoje, surengusia solinį turą arenose „Grand Piano Show“, o šiuo metu ruošiasi didžiausiam soliniam turui po Lietuvą „Magiškasis Piano“.

REKLAMA
REKLAMA

I. Dūdaitė naująjį turą pradės spalio 28 ir užbaigs lapkričio 29 dieną, per kiek daugiau nei mėnesį aplankysianti vienuolika Lietuvos miestų ir miestelių: Klaipėdą, Birštoną, Ukmergę, Šiaulius, Uteną, Jurbarką, Telšius, Kretingą, Panevėžį, Tauragę ir Šilutę.

View this post on Instagram

A post shared by IEVA DUDAITE | Arena Pianist (@ievapiano)

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Turas buvo suplanuotas dar prieš žinią, kad laukiuosi, todėl koncertuosiu jau su visai nemažu pilvuku, nes turas vyks trečiąjį nėštumo trimestrą. Visgi dėl to nesijaudinu, nes turiu puikią komandą, kuri apgaubia mane rūpesčiu bet kokioje situacijoje“, – atskleidžia Ieva.

„Magiškojo Piano“ koncertuose pianistė skambins romantišką atmosferą sukursiančiu šviečiančiu fortepijonu, jai scenoje talkins violončelė, kviestiniai svečiai, skambės visame pasaulyje žinomi kūriniai ir Ievos autorinė kūryba, o turo žiūrovai taps pirmaisiais, gyvai išgirsiančiais kūrinius iš būsimo pianistės albumo. Visų koncertų bilietus platina „Bilietai.lt“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų