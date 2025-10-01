Buvęs Seimo narys Robertas Šarknickas nustebino internautus: parodė sugebėjimus šokių aikštelėje

Minėtą įrašą jis įkėlė į socialinį tinklą Facebook.
Šarknickas ir jo šeima(29 nuotr.)
Robertas Šarknickas (nuotr. facebook.com)
Robertas Šarknickas (nuotr. facebook.com)
Robertas Šarknickas (nuotr. facebook.com)
Robertas Šarknickas su šeima (nuotr. facebook.com)
Robertas Šarknickas su R. Doveika (nuotr. facebook.com)
Robertas Šarknickas su šeima (nuotr. facebook.com)
Robertas Šarknickas kaime (nuotr. facebook.com)
Robertas Šarknickas (nuotr. asm. archyvo)
Roberto Šarknicko atostogos
Roberto Šarknicko atostogos
Roberto Šarknicko atostogos
Robertas Šarknickas ir Levutė Staniuvienė (nuotr. Eimanto Genio)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Robertas Šarknickas (nuotr. TV3)
Robertas Šarknickas (nuotr. asm. archyvo)
Valstietis Robertas Šarknickas (nuotr. Fotodiena.lt)
Pademonstravo šokių sugebėjimus
Įraše mokytojas, kino ir teatro aktorius, etnografas ir buvęs politikas energingai šoka pagyvenusių moterų būryje.
Fone grojo džiaugsminga ispanų atlikėjo Juanes daina „La Camisa Negra“.
Užfiksuotuose momentuose netrūksta geros nuotaikos, šypsenų ir pozityvumo.
Prieraše R. Šarknickas rašė: „Mieli senjorai, su jūsų diena! O dabar šokam visi!!!“
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA