TV3 naujienos > Žmonės

Buvęs Seimo narys Robertas Šarknickas nustebino internautus: parodė sugebėjimus šokių aikštelėje

2025-10-01 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 19:25

Buvęs Seimo narys Robertas Šarknickas socialiniuose tinkluose paviešino nuotaikingą vaizdo įrašą. Jame vyras demonstruoja šokio žingsnelius.

Robertas Šarknickas (nuotr. BNS ir nuotr. Facebook)
29

Buvęs Seimo narys Robertas Šarknickas socialiniuose tinkluose paviešino nuotaikingą vaizdo įrašą. Jame vyras demonstruoja šokio žingsnelius.

2

Minėtą įrašą jis įkėlė į socialinį tinklą Facebook.

Šarknickas ir jo šeima
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šarknickas ir jo šeima

Pademonstravo šokių sugebėjimus

Įraše mokytojas, kino ir teatro aktorius, etnografas ir buvęs politikas energingai šoka pagyvenusių moterų būryje.

Fone grojo džiaugsminga ispanų atlikėjo Juanes daina „La Camisa Negra“.

Užfiksuotuose momentuose netrūksta geros nuotaikos, šypsenų ir pozityvumo.

Prieraše R. Šarknickas rašė: „Mieli senjorai, su jūsų diena! O dabar šokam visi!!!“

 

 

