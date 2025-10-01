Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
22
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Olegui Šurajevui prireikė skubios medikų pagalbos: paaiškėjo, kas nutiko

2025-10-01 19:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 19:08

Žinomas komikas Olegas Šurajevas pranešė netikėtą žinią: sutrikus sveikatai vyrui prireikė skubios medikų pagalbos.

Olegas Šurajevas (nuotr. BNS)
7

Žinomas komikas Olegas Šurajevas pranešė netikėtą žinią: sutrikus sveikatai vyrui prireikė skubios medikų pagalbos.

REKLAMA
22

Šia situacija jis pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.

Olegas Šurajevas Seime
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Olegas Šurajevas Seime

Atskleidė, kodėl sunegalavo

Facebook jis atsleidė, kodėl prireikė medikų pagalbos bei pasidalijo patirtimi iš ligoninės.

Komikas rašė:

„Vakar mane nuvežė į priimamąjį – į infekcinių ligų skyrių. Mano santykis su fizine sveikata – tipinis vyriškas: kol nepradedu gulėti ant grindų ir vaitoti iš skausmo, pas daktarą nevažiuoju.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Važiavom mašina, draugė vairavo visą kelią – ji mūsų poroje vienintelė turi teises, o šiaip ji yra ir geriausias draugas. Myliu ją labai. Kai ji su teisėm – dar labiau myliu.

REKLAMA
REKLAMA

Sėdžiu priimamajame, prieina daktarė ar sesutė apžiūrėti – aš jų niekada neskiriu, nes visi ligoninėje tau padeda, o aš visus vadinu „daktare/daktaru“. Jei baltas chalatas – daktaras, net jei ir vaistininkas.

REKLAMA

Žodžiu, tik pradėjo mane apžiūrinėti – skausmas dingo. Man taip visada būna: kai jau esu pas gydytoją, atrodo, kūnas bando mane „pad***inti“. Skausmo nebėra, o aš jaučiuosi lyg bandyčiau kažką apgauti dėl nedarbingumo. Kaip mokykloje – kai bandžiau įtikinti mamą, kad turiu vėžį, jog nereiktų eiti į pamokas.

Bet kol laukiau kraujo tyrimų, vėl pradėjo skaudėti. Net apsidžiaugiau, sakau: „Pagaliau pradėjo skaudėti kaip namie!!!“ Žodžiu, gavau kelias lašelines, dar apžiūrėjo – po trijų valandų išėjau iš ligoninės kaip naujas.

REKLAMA
REKLAMA

Šiaip Lietuvos medicina yra jėga. Kaip jie taip padaro – nežinau. O palyginus su JAV, pas mus iš ligoninės neišeini bankrotu.“

Jis atskleidė, kodėl pasijautė prastai bei pasidalijo ir džiugia žinia:

„Matyt, buvo stresas + bloga mityba (nes neturiu laiko normaliai valgyti,kad valgyti reikia laiko, o laiko neturiu). Bet yra ir pozityvo: šiandien su broliu pasiimame raktus nuo mūsų stand-up comedy klubo! Bus mažas kambarėlis 50 žmonių + mini bariukas. Sena svajonė – greitai pranešiu visą info. Matyt, stresas ir kilo, nes nauja pradžia.

Daktarams didelis ačiū – aptarnavimas labai geras, pasijutau žmogus.

O šiandien jau stipresnis ir tik į priekį!“.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
ccc
ccc
2025-10-01 19:30
o aš pagalvojau kad į snukį gavo - o to senai pats prašėsi
Atsakyti
nu
nu
2025-10-01 19:13
Mano santykis su fizine sveikata – tipinis vyriškas,santykiauju tik su vyrais ;-D
Atsakyti
O
O
2025-10-01 19:31
Žmonės vakarieniauja,negadinkit jiems apetito
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (22)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų