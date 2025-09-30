„Eurovizijos“ nugalėtoja Jamala nukrito nuo scenos: prireikė medikų pagalbos

Apie incidentą atlikėja pranešė sekmadienį, rugsėjo 28 d., savo „Instagram“ paskyroje.
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (34 nuotr.)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
Jamala (nuotr. Vida Press)
Jamala (nuotr. Vida Press)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
Jamala (nuotr. SCANPIX)
„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala (nuotr. SCANPIX)
Jamala (nuotr. Vida Press)
Jamala (nuotr. SCANPIX)
Jamala (nuotr. Vida Press)
Jamalai prireikė medikų pagalbos
Ten Jamala pasidalijo kadrais iš medicinos centro bei patikino, kad jai jau suteikta reikalinga pagalba.
„Trumpai tariant, vakar skaudžiai kritau nuo scenos. Neklauskite... Šlaunis vietoje, dar ir paglostė kaip katiną“, – su ironija komentavo dainininkė.
Primename, kad šių metų Ukrainos Nepriklausomybės dienos proga prezidentas Volodymyras Zelenskis Jamalai įteikė Kunigaikštienės Olgos III laipsnio ordiną.
Tuomet atlikėja neslėpė, kad šis apdovanojimas jai buvo ir džiugi, ir kartu liūdna akimirka – tarp pagerbtųjų buvo ir žuvusiųjų atminimui skirtų vardų.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA