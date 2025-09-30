Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

„Eurovizijos“ nugalėtoja Jamala nukrito nuo scenos: prireikė medikų pagalbos

2025-09-30 10:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 10:20

Ukrainos dainininkė, „Eurovizijos“ nugalėtoja Jamala neseniai patyrė nelaimingą atsitikimą – ji nukrito nuo scenos ir susižeidė šlaunį.

Jamala, greitoji (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
34

Ukrainos dainininkė, „Eurovizijos" nugalėtoja Jamala neseniai patyrė nelaimingą atsitikimą – ji nukrito nuo scenos ir susižeidė šlaunį.

Apie incidentą atlikėja pranešė sekmadienį, rugsėjo 28 d., savo „Instagram“ paskyroje.

„Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala
(34 nuotr.)
(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Eurovizijos 2016“ nugalėtoja - Ukrainos atstovė Jamala

Jamalai prireikė medikų pagalbos

Ten Jamala pasidalijo kadrais iš medicinos centro bei patikino, kad jai jau suteikta reikalinga pagalba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Trumpai tariant, vakar skaudžiai kritau nuo scenos. Neklauskite... Šlaunis vietoje, dar ir paglostė kaip katiną“, – su ironija komentavo dainininkė.

Primename, kad šių metų Ukrainos Nepriklausomybės dienos proga prezidentas Volodymyras Zelenskis Jamalai įteikė Kunigaikštienės Olgos III laipsnio ordiną.

Tuomet atlikėja neslėpė, kad šis apdovanojimas jai buvo ir džiugi, ir kartu liūdna akimirka – tarp pagerbtųjų buvo ir žuvusiųjų atminimui skirtų vardų.

