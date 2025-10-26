Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ščiogolevaitė apie santuokos griūtį ir nepamirštamus močiutės žodžius: „Kai Rūta išsiskirs, galėsiu ramiai numirti“

2025-10-26 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 10:30

TV3 laidos „Gero vakaro šou“ studijoje Rūta Ščiogolevaitė atskleidė tai, kas ilgą laiką jos gerbėjams nedavė ramybės. Penkių vaikų mama atvirai papasakojo, kodėl skyrybų procesas su Rolandu Damijonaičiu truko šešerius metus ir ką apie tai kadaise sakė močiutė.

TV3 laidos „Gero vakaro šou" studijoje Rūta Ščiogolevaitė atskleidė tai, kas ilgą laiką jos gerbėjams nedavė ramybės. Penkių vaikų mama atvirai papasakojo, kodėl skyrybų procesas su Rolandu Damijonaičiu truko šešerius metus ir ką apie tai kadaise sakė močiutė.

Laidoje R. Ščiogolevaitė prisiminė vieną iš pokalbių su aktoriumi, laidų bei renginių vedėju Vytautu Rumšu.

„Su Vytautu šnekėjome kelionėje, sako: „Kas yra, kodėl taip ilgai neišsiskiri? Šeši metai tie teismai, kiek galima, kas yra?“ Tai aš dabar pasakysiu, kas yra. Mano močiutė kažkada sakė, kai Rūta išsiskirs, tai galėsiu ramiai numirti“, – pasakojo atlikėja.

Šis posakis labai įstrigo dainininkei, nes atspindi visą emocinę naštą, kurią ji nešiojosi ilgais skyrybų metais.

Skyrybų drama – šeši metai teismuose

R. Ščiogolevaitė ir R. Damijonaitis oficialiai pradėjo skyrybų procesą nuo 2019-ųjų. Anksčiau tv3.lt portalui atlikėja prisipažino, kad šie metai – kur kas daugiau nei vien dokumentų tvarkymas.

„Šimtu procentu nežinai, kur tu gyvensi, su kiek vaikų gyvensi ir panašiai. Yra didelis nesaugumo jausmas. Be abejo, išmoksti su tuo gyventi ir tai priimti“, – tikino Lietuvos dainininkė.

Penki vaikai, daugybė iššūkių ir naujas startas

R. Ščiogolevaitė turi penkis vaikus – iš santuokos su R. Damijonaičiu – keturis – Aroną, Agnarą, Anabelę, Aretą. O su šokėju Deividu Meškausku – sūnų Adomą.

Anksčiau tv3.lt portalui ji atviravo – penkių vaikų nebuvo planavusi:

„Ne, aš neplanavau tiek vaikų ir tai nebuvo mano iniciatyva... Bet žmogus pasinaudojo tam tikrom moralinėm ribom ir taisyklėm.“

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

