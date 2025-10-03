Garsios influencerės tobulas vyras slėpė šlykščią tiesą: sužinojus supykino net žmoną

Ferragni ir Fedez susituokė 2018 m. rugsėjį pompastiškose vestuvėse, kurios sulaukė milžiniško dėmesio socialiniuose tinkluose. Pora augino du vaikus ir ilgai demonstravo idilišką šeimos įvaizdį, tačiau realybė pasirodė visai kitokia.
Atskleistas slaptas romanas
Italijos paparacis, virtęs žurnalistu, Fabrizio Corona, nutekino garso įrašus, atskleidusius, kad Fedez nuo 2017 m. palaikė romaną su moterimi vardu Angelica Montini.
Ferragni nusprendė nebetylėti ir pati kreipėsi į sekėjus.
„Aš viešai nieko nesakiau, net tada, kai 2024-ųjų dieną prieš Kalėdas Federico man pirmą kartą prisipažino apie šią istoriją“, – rašė ji socialiniuose tinkluose, pridurdama, kad tuo metu jai buvo taip bloga, jog „net supykino“.
Dar daugiau – Ferragni pareiškė, kad vyras abejojo net vestuvių išvakarėse:
„Jis man pasakė: galvojau nesituokti likus kelioms dienoms iki vestuvių, bet nežinojau, kaip viešai iš to išsisukti“. Ji taip pat atskleidė, kad Fedez paskambino meilužei dar prieš žengdmas prie altoriaus ir tikino, kad vien jos žodis būtų pakankamas viską palikti.
Ypač skaudi detalė iškilo 2022 m., kai Fedez buvo operuojamas dėl retos kasos naviko. Ferragni teigė, kad tuo metu, kai laikė jį už rankos ligoninės lovoje, vyras rašė žinutes savo meilužei.
Skyrybas apsunkino 1 įvykis
Padėtį dar labiau apsunkino tai, kad prieš pat skyrybas Ferragni įsivėlė į skandalą, pramintą „Pandorogate“. Ji reklamuodama specialų „Balocco“ kalėdinį pyragą sudarė įspūdį, jog dalis pardavimų bus paaukota vaikų ligoninei Turine. Tačiau teismas nustatė, kad surinkti pinigai neatiteko ligoninei, o pati Ferragni gavo baudą. Skandalas dar labiau įtempė jau braškančią santuoką.
Fedez interviu laidai Belve prisipažino:
„Aš apie tą istoriją sužinojau tik kai viskas išlindo viešumon. Man buvo labai sunku tai priimti. Bet noriu pasakyti: Chiara man visada buvo svarbi, aš norėjau ją apsaugoti. Ji visada bus mano vaikų mama ir svarbiausia moteris mano gyvenime.“
Nepaisant šių žodžių, pora oficialiai išsiskyrė, o socialiniai tinklai iki šiol ūžia nuo reakcijų.
„Tai pati beprotiškiausia skyrybų istorija,“ – komentavo vienas „TikTok“ vartotojas.
Ferragni ilgai neliko viena – vasarą ji viešai patvirtino santykius su 41 metų verslininku Giovanni Tronchetti Provera, „Pirelli“ padangų imperijos įpėdiniu. Jie kartu atostogavo Mikėnuose, o Ferragni sekėjai užplūdo įrašą sveikinimais.
Tuo metu Fedez, panašu, jau baigė ilgus santykius su Montini ir dalijasi romantiškomis nuotraukomis su daug jaunesne mergina.
