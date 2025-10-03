Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Garsios influencerės tobulas vyras slėpė šlykščią tiesą: sužinojus supykino net žmoną

2025-10-03 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 11:25

Italijos pramogų pasaulį sudrebino viena garsiausių šalies porų,  mados tinklaraštininkės Chiara Ferragni ir reperio Fedez (tikrasis vardas Federico Leonardo Lucia),  skyrybos. Jų šešerius metus trukusi santuoka subyrėjo skandalingai, po to, kai į viešumą iškilo įrašai apie ilgus metus trukusią Fedez neištikimybę.

Chiara Ferragni ir Fedez (Nuotr. SCANPIX)
7

Italijos pramogų pasaulį sudrebino viena garsiausių šalies porų,  mados tinklaraštininkės Chiara Ferragni ir reperio Fedez (tikrasis vardas Federico Leonardo Lucia),  skyrybos. Jų šešerius metus trukusi santuoka subyrėjo skandalingai, po to, kai į viešumą iškilo įrašai apie ilgus metus trukusią Fedez neištikimybę.

REKLAMA
0

Ferragni ir Fedez susituokė 2018 m. rugsėjį pompastiškose vestuvėse, kurios sulaukė milžiniško dėmesio socialiniuose tinkluose. Pora augino du vaikus ir ilgai demonstravo idilišką šeimos įvaizdį, tačiau realybė pasirodė visai kitokia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Chiara Ferragni ir Fedez
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Chiara Ferragni ir Fedez

Atskleistas slaptas romanas

Italijos paparacis, virtęs žurnalistu, Fabrizio Corona, nutekino garso įrašus, atskleidusius, kad Fedez nuo 2017 m. palaikė romaną su moterimi vardu Angelica Montini.

REKLAMA
REKLAMA

Ferragni nusprendė nebetylėti ir pati kreipėsi į sekėjus.

„Aš viešai nieko nesakiau, net tada, kai 2024-ųjų dieną prieš Kalėdas Federico man pirmą kartą prisipažino apie šią istoriją“, – rašė ji socialiniuose tinkluose, pridurdama, kad tuo metu jai buvo taip bloga, jog „net supykino“.

REKLAMA

Dar daugiau – Ferragni pareiškė, kad vyras abejojo net vestuvių išvakarėse:

„Jis man pasakė: galvojau nesituokti likus kelioms dienoms iki vestuvių, bet nežinojau, kaip viešai iš to išsisukti“. Ji taip pat atskleidė, kad Fedez paskambino meilužei dar prieš žengdmas prie altoriaus ir tikino, kad vien jos žodis būtų pakankamas viską palikti.

Ypač skaudi detalė iškilo 2022 m., kai Fedez buvo operuojamas dėl retos kasos naviko. Ferragni teigė, kad tuo metu, kai laikė jį už rankos ligoninės lovoje, vyras rašė žinutes savo meilužei.

REKLAMA
REKLAMA

Skyrybas apsunkino 1 įvykis

Padėtį dar labiau apsunkino tai, kad prieš pat skyrybas Ferragni įsivėlė į skandalą, pramintą „Pandorogate“. Ji reklamuodama specialų „Balocco“ kalėdinį pyragą sudarė įspūdį, jog dalis pardavimų bus paaukota vaikų ligoninei Turine. Tačiau teismas nustatė, kad surinkti pinigai neatiteko ligoninei, o pati Ferragni gavo baudą. Skandalas dar labiau įtempė jau braškančią santuoką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Fedez interviu laidai Belve prisipažino:

„Aš apie tą istoriją sužinojau tik kai viskas išlindo viešumon. Man buvo labai sunku tai priimti. Bet noriu pasakyti: Chiara man visada buvo svarbi, aš norėjau ją apsaugoti. Ji visada bus mano vaikų mama ir svarbiausia moteris mano gyvenime.“

Nepaisant šių žodžių, pora oficialiai išsiskyrė, o socialiniai tinklai iki šiol ūžia nuo reakcijų.

REKLAMA

„Tai pati beprotiškiausia skyrybų istorija,“ – komentavo vienas „TikTok“ vartotojas.

Ferragni ilgai neliko viena – vasarą ji viešai patvirtino santykius su 41 metų verslininku Giovanni Tronchetti Provera, „Pirelli“ padangų imperijos įpėdiniu. Jie kartu atostogavo Mikėnuose, o Ferragni sekėjai užplūdo įrašą sveikinimais.

Tuo metu Fedez, panašu, jau baigė ilgus santykius su Montini ir dalijasi romantiškomis nuotraukomis su daug jaunesne mergina.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų