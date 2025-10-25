Nijolė Narmontaitė pristatė naują scenos partnerį: jis – puikiai žinomas Lietuvoje

Apie pirmuosius susitikimus, pasirodymų idėjas, bendrą kūrybą ir ateities planus Nijolė Narmontaitė pasakojo naujienų portalui tv3.lt.
Pažintis su Arnu
Apie pirmą pažintį su Arnus aktorė kalba su šypsena, prisimindama ją iki smulkmenų.
„Nors tai buvo labai seniai, gerai atsimenu, kaip vedžiau renginį Zarasuose, į kurį pristatyti savo krašto suvažiavo žmonės iš įvairių regionų. Arnas su grupe atstovavo Kėdainiams. Šmaikštavo: kadangi yra iš Kėdainių, agurkų sostinės, tai ir parodys „gabalą“ iš „Agurkų šventės“. Arnas priminė, kad aš, pamačiusi jo skirtingų spalvų akis, pajuokavau: rudą akį užmerk, žalią atmerk, ir galėsi vaidinti agurką. Toks buvo pirmasis mūsų susitikimas“, – prisimena N. Narmontaitė.
Tačiau pirmasis įspūdis, nors ir įstrigęs, dar nebuvo lemtingas. Tikrasis jų ryšys užsimezgė televizijoje.
Arnas buvo sužavėtas Nijolės vaidmeniu spektaklyje „Meistriškumo pamoka“, kuriame ji įkūnijo operos primadoną Mariją Kalas. Spektaklį jis žiūrėjo net tris kartus, o vėliau panoro apie jį sukurti laidą.
„Šiek tiek abejojau: man tai labai brangus vaidmuo, o čia toks jaunas žmogus, ar jam pavyks perteikti visas plonybes. Juk dažnai būna, kad po interviu lieka kartėlis – kažkas ne taip paklausta ar netinkamai suprasta ir ištransliuota. Tačiau rezultatas nustebino – laida išėjo prasminga, su tiksliai sudėliotais akcentais. Jau tada supratau, kad tai talentingas žmogus, turintis nuojautą ir gerą skonį“, – atvirauja N. Narmontaitė.
Vėliau Arnas parengė dar ne vieną laidą apie Nijolės knygų pristatymus, jos kulinarinius eksperimentus ir, kaip ji pabrėžia, visada viskas būdavo atlikta profesionaliai ir su pagarba.
Kaip kilo idėja sukurti „Madingą porą“?
„Žiniasklaidoje nuolat mirga skandalų: sutuoktinių pora, ką tik visiems demonstravusi begalinę meilę, žiūrėk, jau skiriasi ir viešai drabstosi purvais. Kaip pastebėjau, dažnai tos poros būna susiklijavusios iš išskaičiavimo: smarkiai vyresnis turtingas vyras ir pūstalūpė, į anūkes tinkanti žmona“, – sako N. Narmontaitė.
Kadaise, skaitydama Oskaro Vaildo „Bereikšmę moterį“, Nijolė aptiko žaismingą frazę.
„Žaviuosi vyrais, perkopusiais septintą dešimtį – jie tau žada paskirti visą gyvenimą“, – nurodo Nijolė: – „Sakyčiau, smagiai skamba. Na, o jeigu apverstume šį posakį ir pažvelgtume iš moteriškosios pusės? Gyvenimo mačiusi, turtinga moteris nori šalia savęs matyti jauną, gražų vyrą ir žada atiduoti jam visą savo gyvenimą.“
Šį kartą Nijolė atsidūrė vyresniosios pusės vaidmenyje, todėl, pasak jos, kilo klausimas – kas galėtų būti tas „jaunas ir gražus“ partneris scenoje. Ji svarstė įvairias kandidatūras: vienas aktorius, anot jos, turi išskirtinį humoro jausmą, bet nedainuoja, kitas – dainuoja, tačiau labiau žinomas kaip dramatiškų vaidmenų atlikėjas.
„Kai Arnas išėjo iš televizijos, pagalvojau, kad dabar turės daugiau laiko ir... Eureka! Radau! Jis – tai, ko reikia: gali būti ir rimtas, ir žaismingas, ir juokingas, ir puikiai dainuoja! Smagu, kad jis džiaugsmingai priėmė mano pasiūlymą. Ir štai tapome „Madinga pora“, – su šypsena pasakoja Nijolė.
„Jūs“ tapo „tu“
„Iš pradžių Arnas kreipdavosi į mane „jūs“. Sakau jam: „Baik tu į mane daugiskaita kreiptis – esame kolegos, tai koks čia „jūs“?“ Smagu, kad sutariame puikiai, nejaučiame jokio amžiaus skirtumo ir galime kalbėtis apie viską kaip seni geri draugai“, – pasakoja aktorė.
Į klausimą, kuris iš jų labiau užkuria nuotaiką, Nijolė atsako be jokio dvejojimo: „Mes abu. Šiuo klausimu esame vienodi – mėgstame pasijuokti, pasišpilkuoti. Tai atsispindi ir mūsų programoje. Juokiamės iš visko, iš įvairių situacijų, bet pirmiausia patys iš savęs.“
Humoro jiems netrūksta ne tik scenoje, bet ir gyvenime, ir netgi kalbant apie pačias rimčiausias temas, kad ir apie laidotuves.
„Kartą pasakiau: „Mano laidotuvių nebus.“ „Kaip nebus?“ – nustebo Arnas. Paaiškinau, kad nenoriu, jog kas liūdėtų ar verktų, nenoriu, kad neštų gėles, vainikus. Tegu uždega žvakelę namie ir taip pagerbia, taip atsisveikina. Arnas tuomet pašmaikštavo: „Palauk, tai kaip čia bus? Aš negalėsiu laikraščiuose pasigirti, kad pažinojau tave, negalėsiu atnešti gėlių?“ Žodžiu, pasijuokėme“, – teigia N. Narmontaitė.
Kitą dieną Arnas Nijolę nustebino netikėčiausiu gestu – jos namuose pasirodė su didžiule puokšte gėlių, vos tilpusia pro duris.
„Nustebusi paklausiau, kokia proga, o jis man: „Ta, kurios nebus. Juk sakei, kad dovanotume gėles, kol gyva esi.“ Na, galvoju, kaip čia jam atsilyginus. Kitą dieną vėl numatyta repeticija. Paruošiu pietus, padengiu stalą. Kai Arnas nustebęs paklausė, kokia proga, atsakiau: „Gedulingi pietūs.“
Ginčai ir nesutarimai – ar jų būta?
„Niekada!“ – patikina aktorė.
„Kartais net pajuokauju, kad pasisekė man su partneriais – ir namie, ir scenoje. Su Pauliumi niekada nesikivirčijame, ir su Arnu sutariame puikiausiai.
Pastabas vienas kitam duodame labai draugiškas, įsiklausome vienas į kitą ir randame aukso vidurį be jokių konfliktų.“
Paklausta, ar vyras Paulius nepavydi jaunesnio partnerio, Nijolė net užsikvatoja.
„Nieko sau, to dar betrūktų! Paulius mus su Arnu labai palaiko, dažnai pataria vienu ar kitu klausimu.
Teko girdėti legendą, kad Arnas dėl partnerės pradėjo sportuoti.
„Jo liežuvis taip pagaląstas, kad jis dar ne tokių legendų gali prikurti“, – juokiasi Nijolė.
„Madinga pora“ – kas tai? Spektaklis? Koncertas?
„Buvo toks spektaklis „Žaidžiame teatrą“. Šitoks pavadinimas labiausiai atspindi ir mūsų su Arnu pasirodymą. Spektaklis susideda iš įvairių sceninių vaizdelių – etiudų. Su Arnu persikūnijame į įvairius personažus.“
Pasak aktorės, scenoje pasirodo įvairiausi „madingos poros“ tipai: du pensininkai, susitikę parke ant suolelio; Nigerijos „princas“, apkvailinęs vargšę moterėlę ir t. t. Tokios situacijos labai pažįstamos – juk žmonės gali tūkstančius investuoti vien tam, kad koks nors Bradas Pitas atskristų, nes neva „įsižiūrėjo mane“.
„Bet svarbiausia yra tai, kad į spektaklį įtraukiama publika. Kartu su mumis ir vaidina, ir dainuoja.
Kadangi esu labai pozityvus žmogus, norėjau, kad ir šioje programoje būtų daug pozityvo ir geros nuotaikos. Jau parodėme kelis spektaklius ir galiu pasakyti, kad per visą savo aktorystės karjerą nesu girdėjusi taip garsiai besijuokiančių žiūrovų.
Projekto planai ir ateities darbai
„Šiuo metu suplanuota 13 spektaklių, o pavasarį laukia dar apie 20 pasirodymų.
Keliausime per visą Lietuvą. Sulaukiame dėmesio iš užsienio: gavome užklausų iš Kanados, Amerikos, esame abu pakvieti koncertuoti Norvegijoje. Žodžiu, įvairūs pasiūlymai plaukia, bet pirmiausia tikslas – apkeliauti Lietuvą.“
Pasak aktorės, ši veikla – tik dalis užmojų. Be „Madingos poros“, Nijolė parengė dar vieną visiškai kitokio pobūdžio programą drauge su akordeonistu Balachovičiumi.
„Kitas mūsų duetas – su puikiu akordeonistu Andriumi Balachovičiumi. Tai visiškai kitokio žanro programa: čia skamba poezija, šansonai. Jei „Madingoje poroje“ dominuoja juokingos situacijos, tai čia viskas paremta lyrika ir romantika. Programos pavadinimas – „Apie tave ir tau“. Joje daug gražių lietuvių autorių tekstų ir šansonų – tai programa dūšiai“, – pridūrė aktorė.
Dar viena svarbi Nijolės veiklos kryptis – knygų rašymas. Ji prisipažįsta, kad šiuo metu kuria jau aštuntąją.
„Mano didysis planas – aštunta knyga. Joje rašau apie mūsų su Pauliumi santykius, keliones, nuotykius, apie mūsų draugystę ir meilę. Tai didelės apimties darbas. Jau nemažai esu padariusi, bet rašymas eina lėtai, nes turiu daug kitos veiklos: koncertų, renginių, susitikimų. Juk viskam pasiruošti reikia nemažai laiko. O kur dar visi pomėgiai, hobiai. Juk norisi ir pažvejoti, ir pagrybauti, ir pakeliauti.“
Paklausta, ko norėtų palinkėti skaitytojams, aktorė nusišypso ir sako:
„Pasirinkit tokią profesiją, kad į darbą eitumėt kaip į šventę.“
