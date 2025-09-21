Garsi operos solistė Kristina Zmailaitė pravėrė namų duris: štai kaip atrodo šeimos kasdienybė

Naujienų portalui tv3.lt ji pasakoja apie naujus projektus ir šeimą.
Kasdienybė be scenos spindesio
„Mūsų dienos atrodo labai paprastai – nuo pirmadienio iki penktadienio mes keliamės šešios valandos penkiolika minučių ir važiuojame į mokyklą. Paskui ruošiamės savo darbams. Gyvename tokį tėvų gyvenimą: būreliai, mokykla, darbai“, – sako solistė Kristina.
Ji priduria, kad kai jei būna koncertai, dieną planuojasi visai kitaip – prašo, kad kažkas pabūtų su mažąja dukra Elžbieta, pasiimtų iš mokyklos. Laiko hobiams taip beveik nelieka, tačiau ji neslepia – atrado veiklą, kuri padeda atsipalaiduoti:
„Visas mūsų laisvalaikis vis tiek susijęs su darbu – naujų kūrinių ieškojimas, repetavimas. Kartais mėgstu nusiraminti mezgant. Dabar kažkaip grįžau, nes turbūt kokius 20 metų nemezgiau. Dabar prisėdau – ši veikla truputėlį mane nuramina.“
Anot Kristinos, laisvalaikiu mėgsta pasidarbuoti sode, tačiau tam daug laiko nėra ir norisi paprasčiausiai pasiilsėti.
„Sukamės kaip voverės – kaip ir dauguma šiais laikais“, – juokiasi ji.
Didžiausi iššūkiai – scenoje
Kristina kartu su vyru kasmet organizuoja tarptautinį „Šv. Jurgio meno sezoną“. Tai – vienas reikšmingiausių jų projektų.
„Mes kiekvienais metais turime iššūkių, nes patys organizuojam tarptautinį festivalį „Šv. Jurgio meno sezonas“. Kiekvienais metais būna premjera – arba Lietuvos, arba pasaulinė. Projektai su didžiuliais orkestrais, solistais, chorais.“
K. Zmailaitė priduria, kad tie pastarųjų 11 metų iššūkiai yra tikrai gražūs ir dideli.
„Šiais metais „Šv. Jurgio meno sezone“ skambėjo Artūro Honegerio „Karalius Dovydas“. Kūrinys labai spalvingas, įdomus, retai atliekamas – dabar jis sėkmingai keliauja per Lietuvą. Gavosi tęstinis projektas, ir yra planų tokius didžiulius koncertus tęsti ateityje“, – pasakoja solistė.
Ji priduria, kad prasidėjus rugsėjui daugiau koncentruojasi į pedagoginį darbą.
„Už penkių dienų turim koncertą Utenos vargonų festivalyje – ruošiame naują programą, skirtą bažnyčiai. Kiekvieną mėnesį – naujos koncertinės programos: vienur festivaliai, kitur koncertai. Darbo tikrai turim ir labai džiaugiamės“, – priduria Kristina.
Ilgos santuokos paslaptis
Paklausta apie santykius su vyru, atlikėja neslepia:
„Puikiai sekasi – pasipykstam, bet viskas gerai. Tai mūsų bendras darbas ir scenoje, ir šeimoje. Žiūrim ta pačia kryptimi.“
Ilgos santuokos paslaptis, pasak jos, paprasta – jos nėra:
„Nėra jokios paslapties. Kas nori – tas gyvena. Kas nenori – visada randa priežasčių. Aišku, pas mus nėra ekstremalių konfliktų ar visiškai skirtingų požiūrių, ar žalingų įpročių, dėl kurių reikėtų skirtis. Gyvename sąmoningą gyvenimą, esame prisiekę prieš Dievą. Smulkmenose nesikapstom, o didelių problemų neturim.“
Kristina atvirauja, kad partnerystė tiek scenoje, tiek gyvenime yra vienodai svarbi.
„Suprantame, kad darbas šeimoje – darbas, darbas scenoje – irgi darbas. Jei jis dar turi artimesnį ryšį, santykis natūralesnis, jaukesnis, žmonės tai pastebi. Nėra vaidybos – viskas vyksta natūraliai.“
Šeima – ramybės uostas
Atlikėja atvirai palygino vaikų auginimą skirtingais gyvenimo etapais:
„Jaunystėje daugiau jėgų, energijos, bet finansiškai sunkiau. Dabar finansiškai lengviau, bet energijos mažiau. Kūnas lėčiau atsistato po sunkesnių dalykų, reikia daugiau laiko. Visur yra lengvesnių ir sunkesnių momentų, bet kai yra noras – viską susitvarkai.“
Šeima Kristinai yra visa ko pagrindas.
„Jei santykiai normalūs, gali užsiauginti ir verslą, ir kūrybą, ir turėti ramybės uostą. Šeimoje gali pasidžiaugti, pabendrauti, pasiguosti. Gyvenimas įgauna prasmę – gyveni ne tik sau. Turi kuo rūpintis, bet ir tavim rūpinasi. Tai įprasmina buvimą šioje žemėje“, – sako K. Zmailaitė.
Apie operos publiką: keičiasi, bet praranda solidumą
Solistė pastebi, kad opera Lietuvoje jaunėja, tačiau mato ir kitą medalio pusę:
„Kartos ateina, jaunimo tikrai nemažai. Opera stengiasi pritraukti žiūrovą – padaryti ją patrauklią, suprantamą, įdomią, net juokingą. Bet klausimas – ar tai gerai? Opera šiek tiek prarado solidumą, nes bandoma pritraukti jaunus žmones, kurie nori į operą kaip į pop koncertą – kad būtų fun.“
Ji priduria, kad operos užduotis nėra būti tik „fun“, bet reikia išlaikyti balansą tarp pritraukimo ir misijos – perteikti muzikos gilumą ir dramaturgiją.
„Linkėčiau neprarasti to balanso. Aišku, galbūt dalis jaunimo per lengvesnius formatus atras ir tikrąją operos prasmę.“
Linkėjimas skaitytojams
Kristina naujienų portalo tv3.lt skaitytojams siunčia ir linkėjimą:
„Norėčiau visiems palinkėti saugių, ramių metų šiame nerimastingame pasaulyje. Ramybės, šviesos, tikėjimo. Linkiu mylėti muziką, teatrą, įvairią muziką ir susitikti su kiekvienu savo klausytoju.“
