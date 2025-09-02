Iš Vilniaus mero žmonos – jautrūs žodžiai

Juose Benkunskai pozuoja su savo dviejomis dukromis.
Šeimoje – dvi dukros
Pirmoje Vilniaus šeimoje Vilniaus meras su žmona augina dvi mergaites, vyresnioji Agota Ona neseniai atšventusi trečiąjį gimtadienį, jaunesnioji paskutinę 2024-ųjų dieną gimusi Marcelė.
Ši rugsėjo 1-oji vyresnėlei buvo jau antroji mokslo šventė.
Socialiniame tinkle „Instagram“ V. Benkunskienė rašė, jog ruduo į kiekvieno dienas atneša permainas, daugiau skubos, įsipareigojimų, mažiau dienos šviesos viskam suspėti.
„Bet niekas taip stipriai nedžiugina šeimos, kaip mylimųjų klegesys išgyvenus naujas patirtis. Tegul ir jūsų namuose netyla kalbos ir įspūdžių garsai, tegul kiekvienas išgyvena asmeninių pasiekimų akimirkos laimę.”
Ji taip pat pridūrė kiek grožio žmoguje telpa, kai jis turi kuo su kitu pasidalinti.
„Džiaugsmo kupino mokslo ir pažinimo kelio!“, – pridūrė po „Instagram“ įrašu.
