Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Vilniaus mero žmonos – jautrūs žodžiai

2025-09-02 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 17:55

Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas ir jo žmona Vismantė Benkusnkienė rugsėjo pirmąją dieną savo Instagram“ paskyroje pasidalino šiltomis nuotraukomis.

Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas ir jo žmona Vismantė Benkusnkienė rugsėjo pirmąją dieną savo Instagram“ paskyroje pasidalino šiltomis nuotraukomis.

REKLAMA
1

Juose Benkunskai pozuoja su savo dviejomis dukromis.

Šeimoje – dvi dukros

Pirmoje Vilniaus šeimoje Vilniaus meras su žmona augina dvi mergaites, vyresnioji Agota Ona neseniai atšventusi trečiąjį gimtadienį, jaunesnioji paskutinę 2024-ųjų dieną gimusi Marcelė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši rugsėjo 1-oji vyresnėlei buvo jau antroji mokslo šventė.

Socialiniame tinkle „Instagram“ V. Benkunskienė rašė, jog ruduo į kiekvieno dienas atneša permainas, daugiau skubos, įsipareigojimų, mažiau dienos šviesos viskam suspėti.

REKLAMA
REKLAMA

„Bet niekas taip stipriai nedžiugina šeimos, kaip mylimųjų klegesys išgyvenus naujas patirtis. Tegul ir jūsų namuose netyla kalbos ir įspūdžių garsai, tegul kiekvienas išgyvena asmeninių pasiekimų akimirkos laimę.”

Ji taip pat pridūrė kiek grožio žmoguje telpa, kai jis turi kuo su kitu pasidalinti.

„Džiaugsmo kupino mokslo ir pažinimo kelio!“, – pridūrė po „Instagram“ įrašu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų