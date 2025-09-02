Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Tarp Dakaro ir Tauragės: Roko Baciuškos pasikeitęs gyvenimo ritmas ir ramybės uostas gimtinėje

2025-09-02 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 12:00
Rokas Baciuška | Organizatorių nuotr.
0

Lenktynininko Roko Baciuškos gyvenimas pastaruoju metu balansuoja tarp dviejų pasaulių – adrenalino kupinų bandymų trasoje ir ramių akimirkų su šeima. Pasak sportininko, tėvystė ir intensyvus pasiruošimas 2026-ųjų Dakaro raliui suteikia naują prasmę jo kasdienybei, o gimtoji Tauragė išlieka vieta, kurioje jis randa atokvėpį.

Šiuo metu lenktynininko grafikas itin įtemptas – nuo gegužės jis daug laiko praleidžia užsienyje, kur testuoja naująjį gamyklinės „Defender“ komandos ralio bolidą. Tačiau pastarieji metai atnešė ne tik karjeros pokyčių. 

