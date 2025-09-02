Tarp Dakaro ir Tauragės: Roko Baciuškos pasikeitęs gyvenimo ritmas ir ramybės uostas gimtinėje

Lenktynininko Roko Baciuškos gyvenimas pastaruoju metu balansuoja tarp dviejų pasaulių – adrenalino kupinų bandymų trasoje ir ramių akimirkų su šeima. Pasak sportininko, tėvystė ir intensyvus pasiruošimas 2026-ųjų Dakaro raliui suteikia naują prasmę jo kasdienybei, o gimtoji Tauragė išlieka vieta, kurioje jis randa atokvėpį.
Šiuo metu lenktynininko grafikas itin įtemptas – nuo gegužės jis daug laiko praleidžia užsienyje, kur testuoja naująjį gamyklinės „Defender“ komandos ralio bolidą. Tačiau pastarieji metai atnešė ne tik karjeros pokyčių.
„Atrodo, per vienerius metus pasikeitė tiek daug – tapau ir tėčiu, ir vyru. Tai visiškai nauja gyvenimo dimensija“, – atvirauja R. Baciuška. Jis neslepia, kad gimus dukrelei Danielei, dienotvarkė apsivertė, o svarbiausiu prioritetu tapo laikas su šeima.
Nepaisant to, kad dėl darbo specifikos kartais būtų patogiau gyventi Vilniuje ar Kaune, sportininkas savo gyvenimą kuria gimtojoje Tauragėje. „Čia yra mano šaknys, visa šeima. Tauragė man suteikia tą ramybę, kurios reikia po intensyvių išvykų“, – teigia jis. Pasak R. Baciuškos, po kelių savaičių nuolatinio veiksmo ir triukšmo trasoje, grįžimas namo padeda atsistatyti ir susikaupti naujiems iššūkiams.
Ralyje saugumas visada buvo prioritetas, o tapus tėčiu šis požiūris persikėlė ir į kasdienybę. „Kai žinai, kad tavo namai yra patikimai apsaugoti, gali ramiai mėgautis tiek sportu, tiek šeimos akimirkomis“, – pasakoja sportininkas, paminėdamas draudimo bendrovę „Balcia“.
