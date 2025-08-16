Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Dramatiška atomazga Vengrijoje: Benedikto Vanago automobilis užsidegė, ekipažas pasitraukė iš kovos dėl pergalės

2025-08-16 18:38
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-16 18:38

Puikiai Vengrijos bajų taurės etape startavusiai „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ komandai antroji varžybų diena tapo tikru išbandymų ruožu. Dėl navigacijos klaidos prarasta lyderio pozicija, o vėliau sekė dar didesnė drama – trečiajame greičio ruože užsidegė „Toyota Hilux“ automobilis.

Benediktas Vanagas | Komandos nuotr.

Puikiai Vengrijos bajų taurės etape startavusiai „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ komandai antroji varžybų diena tapo tikru išbandymų ruožu. Dėl navigacijos klaidos prarasta lyderio pozicija, o vėliau sekė dar didesnė drama – trečiajame greičio ruože užsidegė „Toyota Hilux“ automobilis.

1

Po sėkmingos pirmosios dienos, šeštadienį Benedikto Vanago ir Aisvydo Paliukėno ekipažui fortūna nusisuko. Antrajame greičio ruože komanda pasiklydo ir prarado apie penkias minutes, bendroje įskaitoje nukrisdama į antrąją vietą. Tačiau didžiausias iššūkis laukė trečiajame greičio ruože.

Likus 50 kilometrų iki finišo, sustojus privalomoje neutralizacijos zonoje, iš po automobilio apačios pradėjo veržtis dūmai. Nors ugnį pavyko greitai užgesinti padedant netoliese budėjusiems gelbėtojams, ekipažas priėmė sprendimą nebetęsti lenktynių dėl pernelyg didelės rizikos saugumui.

„Visada bijojau gaisro. Šį kartą tai nutiko ir mums. Laimė, viskas sėkmingai baigėsi“, – po incidento kalbėjo pilotas Benediktas Vanagas. „Įveikę beveik 90 km atvykome į neutralizaciją. Tuo tarpu iš po „Black Hawk“ apačios pradėjo smelktis dūmai. Ištraukę atsarginius ratus radome liepsnos židinį.“

Preliminariais duomenimis, sustojus neutralizacijos zonoje dingo sankaba, o ant įkaitusio duslintuvo galimai patekęs sankabos skystis ir tapo gaisro priežastimi. Situaciją komplikavo ir Varpalotos apylinkėse tvyrojęs +35 laipsnių karštis, dėl kurio technika po greičio ruožų buvo itin įkaitusi.

Nors kova dėl pergalės Vengrijoje baigta, komandai pavyko išvengti blogiausio scenarijaus bendroje Europos taurės įskaitoje. „Hilux“ bus transportuotas į servisą, o mes pagal varžybų taisykles baigsime lenktynes su baudomis, nes neužbaigėme kelių greičio ruožų. Tačiau svarbiausia, kad neprarasime jau surinktų taškų Europos taurėje“, – paaiškino B. Vanagas.

Navigatorius Aisvydas Paliukėnas po incidento išliko ramus: „Išlipome gan sausi, ką čia bepridursi. Būna žmonėms blogiau pasibaigia, kai pamato dūmus ir ugnį, čia panašu viskas kontroliuojama“.

FIA Europos bajų taurę sudaro devyni etapai. Prieš Vengrijos varžybas „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ komanda „Ultimate“ kategorijoje užėmė trečiąją vietą.

