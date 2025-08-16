Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Sidabro medaliai: U16 rinktinė finale nusileido serbams

2025-08-16 19:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 19:00

Antroje mačo pusėje sustojusi Lietuvos U16 rinktinė patyrė pralaimėjimą Europos čempionato finale. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai rezultatu 86:99 (27:24, 26:19, 15:32, 18:24)nusileido Serbijos bendraamžiams.

rungtynių akimirka | Organizatorių nuotr.

Antroje mačo pusėje sustojusi Lietuvos U16 rinktinė patyrė pralaimėjimą Europos čempionato finale. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai rezultatu 86:99 (27:24, 26:19, 15:32, 18:24)nusileido Serbijos bendraamžiams.

2

Lietuviai startavo sunkiai – 2:11, tačiau L. Šiškausko, G. Buivydo ir R. Stankevičiaus spurtas 15:1 leido persverti – 17:12. Serbai atsitiesė, bet kėlinio pabaigoje lietuviai išliko priekyje – 27:24.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Serbai antrajame kėlinyje išlygino rezultatą 31:31, tačiau lietuviai spurtavo 14:3 ir po L. Šiškausko tritaškio atitrūko – 45:34. Kėlinį prasiveržimu uždarė L. Šiškauskas – 53:43.

Serbai trečią kėlinį pradėjo spurtu 15:3 ir išlygino – 58:58. B. Biržinys ir L. Šiškauskas vėl išvedė lietuvius į priekį 65:60, bet varžovai atsakė savo spurtu – 67:65. Ketvirtį serbai uždarė O. Simjanovskio tritaškiu su pražanga – 68:75.  

Paskutiniame ketvirtyje Lietuvai intrigos sukurti nepavyko. Nors mūsiškiai buvo priartėję iki trijų taškų, bet serbai spurtavo ir netrukus skirtumas augo iki rekordinio, 15 taškų.

Visą antrąją mačo pusę Lietuva pralaimėjo rezultatu 33:56.

Lietuva: Gabrielius Buivydas 26, Lukas Šiškauskas 22, Jokūbas Kukta 10.

Serbija: Petaras Bjelica 25, Ognjenas Simjanovskis 22, Nikola Kusturica 18.

 

 

