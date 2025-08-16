Dominika Banevič užtikrintai pateko į pasaulio žaidynių ketvirtfinalį – laukia iššūkis prieš Nyderlandų žvaigždę

Į C grupę patekusi lietuvė startavo pergale 2-0 (8:1, 6:3) prieš japonę Riko Tsuhako – Bgirl Riko. Antrajame ture D. Banevič 2-0 (8:1, 8:1) nepaliko vilčių buvusiai Europos čempionato prizininkei portugalei Vanessai Marinai – Bgirl Vanessa. Tuo tarpu trečiajame ture lietuvė 2-0 (8:1, 8:1) dominavo ir prieš japonę Ayane Nakarai – Bgirl Ayane.
D. Banevič pasirodymas:
Visas varžoves šeštadienį nugalėjusi ir visus 6 raundus laimėjusi D. Banevič C grupėje iškovojo pirmą vietą. Tai atvėrė lietuvei duris į ketvirtfinalį.
Sekmadienį ketvirtfinalyje D. Banevič lauks rimtas išbandymas – dvikova su tituluota Nyderlandų šokėja India Sardjoe – Bgirl India. Pernai Paryžiaus olimpiadoje abi šios sportininkės pateko tarp 4 geriausiųjų: D. Banevič tąkart laimėjo sidabrą, o I. Sardjoe buvo 4-a.
Atkrintamųjų varžybų poros:
Ketvirtfinalio kovą D. Banevič pradės sekmadienį 7 val. ryto Lietuvos laiku. Sėkmės atveju, pusfinalis lauktų 8.02 val., o didysis finalas – 9.08 val. Kova dėl bronzos prasidės 8.40 val.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!