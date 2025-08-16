Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Dominika Banevič užtikrintai pateko į pasaulio žaidynių ketvirtfinalį – laukia iššūkis prieš Nyderlandų žvaigždę

2025-08-16 13:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 13:10

Čengdu (Kinija) vykstančiose pasaulio žaidynėse šeštadienį savo pasirodymą pradėjo didžiausia Lietuvos viltis – breiko šokėja Dominika Banevič – Bgirl Nicka.

Dominika Banevič | „Stop“ kadras

Čengdu (Kinija) vykstančiose pasaulio žaidynėse šeštadienį savo pasirodymą pradėjo didžiausia Lietuvos viltis – breiko šokėja Dominika Banevič – Bgirl Nicka.

REKLAMA
0

Į C grupę patekusi lietuvė startavo pergale 2-0 (8:1, 6:3) prieš japonę Riko Tsuhako – Bgirl Riko. Antrajame ture D. Banevič 2-0 (8:1, 8:1) nepaliko vilčių buvusiai Europos čempionato prizininkei portugalei Vanessai Marinai – Bgirl Vanessa. Tuo tarpu trečiajame ture lietuvė 2-0 (8:1, 8:1) dominavo ir prieš japonę Ayane Nakarai – Bgirl Ayane.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Banevič pasirodymas:

Visas varžoves šeštadienį nugalėjusi ir visus 6 raundus laimėjusi D. Banevič C grupėje iškovojo pirmą vietą. Tai atvėrė lietuvei duris į ketvirtfinalį.

REKLAMA
REKLAMA

Sekmadienį ketvirtfinalyje D. Banevič lauks rimtas išbandymas – dvikova su tituluota Nyderlandų šokėja India Sardjoe – Bgirl India. Pernai Paryžiaus olimpiadoje abi šios sportininkės pateko tarp 4 geriausiųjų: D. Banevič tąkart laimėjo sidabrą, o I. Sardjoe buvo 4-a.

Atkrintamųjų varžybų poros:

Ketvirtfinalio kovą D. Banevič pradės sekmadienį 7 val. ryto Lietuvos laiku. Sėkmės atveju, pusfinalis lauktų 8.02 val., o didysis finalas – 9.08 val. Kova dėl bronzos prasidės 8.40 val.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų