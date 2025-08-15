Richardsonas tapo pirmu dviratininku, 200 m įveikusiu greičiau nei per 9 sekundes: išvystė įspūdingą greitį

Iš pradžių M. Richardsonas distanciją įveikė per 8.941 sek. ir tapo pirmu žmogumi, nuvažiavusiu 200 m greičiau nei per 9 sek. Ankstesnis pasaulio rekordas nuo 2024 m. Paryžiaus olimpiados priklausė olandui Harrie Lavreysenui (9.088). Rekordiniame važiavime M. Richardsonas pasiekė vidutinį 80,5 km/val. greitį.
Penktadienį britas lėkė dar greičiau – finišavo per 8.857 sek. ir pagerino savo paties rekordą. Šį kartą M. Richardsonas išvystė vidutinį 81,3 km/val. greitį.
„Vakar tikrai nevažiavau idealiai. Žinojau, kad jei būsiu arčiau juodos linijos ir viską padarysiu tinkamai, tada rezultatas bus geresnis. Esu laimingas ir jaučiu palengvėjimą. Kaip jau sakiau, žinojau, kad galiu pagerinti rezultatą ir džiaugiuosi, kad man tai pavyko“, – sakė M. Richardsonas.
Pernai M. Richardsonas sukėlė skandalą Australijoje, kai po 3 laimėtų olimpinių medalių Paryžiuje pareiškė, kad nebegins šios šalies garbės. M. Richardsonas gimė Didžiojoje Britanijoje, bet dar vaikystėje su šeima persikėlė gyventi į Australiją, todėl turėjo dvigubą pilietybę. Atstovaudamas Australijai, dviratininkas Paryžiaus olimpiadoje sprinte keirine pelnė sidabrą, o komandiniame sprinte – bronzą. Dviratininkas sakė, kad sprendimas pakeisti atstovaujamą valstybę buvo labai sunkus. Anot M. Richardsono, jis tokį sprendimą priėmė galvodamas apie savo ateitį ir tikėjosi, kad žmonės jį supras.
Australai ieškojo galimybių, kaip uždrausti M. Richardsonui 2 metus dalyvauti tarptautinėse varžybose, tačiau išsiaiškino, kad neturi teisinių galimybių tai padaryti ir pažadėjo peržiūrėti tokią sąlygą, kai ateityje sudarys sutartis su sportininkais.
