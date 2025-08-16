Smūgis prancūzams: Porier praleis EČ

31-erių vidurio puolėjas ruošėsi varžyboms kartu su komanda ir turėjo tapti svarbia grandimi, ypač po to, kai Prancūzijos rinktinei šią vasarą nepadės Victoras Wembanyama, Rudy Gobertas, Moustapha Fallas bei Mathiasas Lessortas.
Po V. Poirier pasitraukimo rinktinėje liko 13 kandidatų.
Prancūzai Europos čempionate žais D grupėje, kur susitiks su Izraeliu, Belgija, Lenkija, Slovėnija ir Islandija.
Prancūzijos rinktinės kandidatai: Isaia Cordinier (Bolonijos „Virtus“), Bilalas Coulibaly, Alexandre'as Sarras (abu – Vašingtono „Wizards“), Sylvainas Francisco (Kauno „Žalgiris“), Nadiras Hifi (Paryžiaus „Paris“), Jaylenas Hoardas (Tel Avivo „Maccabi“), Mamas Jaiteh, Elie Okobo, Matthew Strazelis (visi – Monako „AS Monaco“), Timothe Luwawu-Cabarrot (Vitorijos „Baskonia“), Theo Maledonas (Madrido „Real“), Zaccharie Risacheras (Atlantos „Hawks“) ir Guerschonas Yabusele (Niujorko „Knicks“).
