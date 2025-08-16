Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Smūgis prancūzams: Porier praleis EČ

2025-08-16 17:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 17:51

Viena iš Europos čempionato favoričių patiria rimtų nuostolių priekinėje linijoje – pasak „L'Equipe“, dėl kelio traumos turnyre nedalyvaus Vincentas Poirier.

Vincentas Poirier | FIBA nuotr.

Viena iš Europos čempionato favoričių patiria rimtų nuostolių priekinėje linijoje – pasak „L'Equipe“, dėl kelio traumos turnyre nedalyvaus Vincentas Poirier.

0

31-erių vidurio puolėjas ruošėsi varžyboms kartu su komanda ir turėjo tapti svarbia grandimi, ypač po to, kai Prancūzijos rinktinei šią vasarą nepadės Victoras Wembanyama, Rudy Gobertas, Moustapha Fallas bei Mathiasas Lessortas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po V. Poirier pasitraukimo rinktinėje liko 13 kandidatų.

Prancūzai Europos čempionate žais D grupėje, kur susitiks su Izraeliu, Belgija, Lenkija, Slovėnija ir Islandija.

Prancūzijos rinktinės kandidatai: Isaia Cordinier (Bolonijos „Virtus“), Bilalas Coulibaly, Alexandre'as Sarras (abu – Vašingtono „Wizards“), Sylvainas Francisco (Kauno „Žalgiris“), Nadiras Hifi (Paryžiaus „Paris“), Jaylenas Hoardas (Tel Avivo „Maccabi“), Mamas Jaiteh, Elie Okobo, Matthew Strazelis (visi – Monako „AS Monaco“), Timothe Luwawu-Cabarrot (Vitorijos „Baskonia“), Theo Maledonas (Madrido „Real“), Zaccharie Risacheras (Atlantos „Hawks“) ir Guerschonas Yabusele (Niujorko „Knicks“).

