 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaičiui paviešinus vaikų pavardes, sureagavo konservatoriai: kreipėsi į policiją

2025-11-21 10:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 10:51

Partijos „Nemuno aušra“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui socialiniame tinkle paviešinus galimai kultūrininkų organizuojamame proteste dalyvausiančių mokinių pavardes, konservatorių atstovė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė dėl tokių politiko veiksmų kreipėsi į Valstybės duomenų apsaugos inspekciją ir policiją. Politikė kelia klausimą, ar tokiais veiksmais „aušrietis“ negalėjo sulaužyti Seimo nario priesaiką.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Roberto Riabovo)

Partijos „Nemuno aušra“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui socialiniame tinkle paviešinus galimai kultūrininkų organizuojamame proteste dalyvausiančių mokinių pavardes, konservatorių atstovė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė dėl tokių politiko veiksmų kreipėsi į Valstybės duomenų apsaugos inspekciją ir policiją. Politikė kelia klausimą, ar tokiais veiksmais „aušrietis“ negalėjo sulaužyti Seimo nario priesaiką.

REKLAMA
8

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigiama Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pranešime spaudai, minėta Seimo narė prašo ištirti galimus šiurkščius asmens duomenų apsaugos pažeidimus bei galimai sistemingą mokyklų bendruomenių bauginimą ir persekiojimą dėl pilietinės pozicijos reiškimo.

REKLAMA
REKLAMA

Kreipimųsi į institucijas pagrindu tapo R. Žemaitaičio pasisakymai laidoje „OpTV“ bei lapkričio 20 d. socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtas įrašas, kuriame buvo paviešinti nepilnamečių asmens duomenys.

REKLAMA

Lapkričio 20 d. R. Žemaitaitis savo „Facebook“ paskyroje pasidalino įrašu, kuriame kritikavo lapkričio 21 d. planuojamą kultūros bendruomenės mitingą. Prie šio įrašo politikas pridėjo ekrano nuotrauką, kurioje buvo matomas gimnazijos mokinių, vyksiančių į mitingą, sąrašas su jų vardais, pavardėmis bei mokytojo asmens duomenimis.

„Nors vėliau nuotrauka buvo pakeista, jautrūs nepilnamečių duomenys atviroje paskyroje buvo viešai prieinami daugiau nei valandą. Manytina, kad tokiu veiksmu Seimo narys R. Žemaitaitis pažeidė Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kurio paskirtis – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves,“ – teigia Seimo narė D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.

REKLAMA
REKLAMA

Rašte policijai parlamentarė taip pat akcentuoja, kad R. Žemaitaičio veiksmai neapsiriboja vien duomenų atskleidimu. D. Asanavičiūtė-Gružauskienė atkreipė dėmesį į tai, kad rugsėjo 30 d. laidoje „OpTV“ politikas viešai aptarinėjo Vilniaus Mykalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokinių dalyvavimą protestuose, teigdamas, kad „tikrino jų feisbukus“ ir grasino tarnybiniais patikrinimais mokyklos vadovybei bei mokytojams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tokie veiksmai gali būti traktuojami kaip kėsinimasis į Konstitucijos 25 ir 36 straipsniuose garantuojamas teises – žodžio laisvę bei teisę rinktis į taikius susirinkimus. R. Žemaitaitis ne tik kritikuoja mokinių galimą dalyvavimą proteste, bet ir užsiima mokyklos bendruomenės – mokinių, mokytojų ir direktoriaus – persekiojimu. Tokie pasisakymai rodo, kad politikas galimai naudojasi savo, kaip Seimo nario, galia ir statusu daryti spaudimą piliečiams“, – pareiškime policijai akcentavo Seimo narė.

REKLAMA

D. Asanavičiūtė-Gružauskienė taip pat įtaria, kad R. Žemaitaitis savo veiksmais galėjo pažeisti ne tik duomenų apsaugos įstatymus, bet ir Valstybės politikų elgesio kodeksą bei sulaužyti Seimo nario priesaiką.

ELTA primena, kad, nors socialdemokratai į kultūros ministrus paskyrė partietę Vaidą Aleknavičienę, kultūros atstovai nuo protestų nenutraukia ir penktadienį prie Seimo organizuoja mitingą „Kokios valstybės mes norime?“. Juo bus užbaigta mėnesį trukusi akcija „Mes esame kultūra“. 

REKLAMA

V. Aleknavičienė ir anksčiau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
TS-LKD Tarybos posėdis. ELTA (aut. Josvydas Elinskas) (nuotr. Elta)
Konservatoriams ir socialdemokratams – skaudus smūgis: prarado po kelis šimtus partiečių (9)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius
Paaiškino, kodėl smuko Žemaitaičio reitingai: „Net ir tiems, kurie jį rėmė, šie įvykiai pasirodė per daug“ (167)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai. ELTA / Andrius Ufartas
Budbergytė: galbūt koalicija nesutaria dėl Kultūros ministerijos, nes perimdami ją neinformavome „aušriečių“ (9)
Internautus nustebino Žemaitaičio pareiškimas – rėžė, kad Lietuva yra Baltarusija (tv3.lt koliažas)
„Lietuva yra Baltarusija“ – masiškai išplito Žemaitaičio vaizdo įrašas: vėliau jis dar sutirštino spalvas (320)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Jolanta
Jolanta
2025-11-21 11:07
Konservliberallaisviečiai vis labiau ir labiau tampa ir Gėda ir Bėda. Apsaugokim vaikus , jaunimą , žmoniją nuo jų klaikių sorošinių užmačių ,kol nesulaukta pražūties.
Atsakyti
Tautvydas
Tautvydas
2025-11-21 11:05
Būtina užkardinti nepilnamečių vaikų įtraukimą į šlykčias liberalų , konservatorių veiklas .Siaubas ką jie dar neprimįslys .Mokytojams , Mokyklų Vadovams , Tėvams būtina pasidomėti kas kodėl ir kur , kokiems tislams pasinaudoja nepilnamečiais ir neleisti į jų organizuojamus būjojimus. Kas vyksta Lietuvoje , jau tikrai kyla pavojus viskam kas buvo padoru.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų