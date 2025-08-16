Ukrainos tenisininkės Dajanos Jastremskos vaikinas žaibiškai laimėjo LFA čempiono diržą

D. Jastremska aktyviai palaikė savo vaikiną – 23-ejų ukrainietį Davidą Allachverdijevą (7-0). Pastarasis savo merginos nenuvylė ir pasiekė kol kas didžiausią karjeros pergalę. D. Allachverdijevas vos per 63 sek. nokautavo iki tol nenugalėtą kanadietį Johną Moore‘ą (6-1).
Ukrainietis iškovojo LFA vidutinio svorio kategorijos čempiono diržą, kuris iki penktadienio turnyro niekam nepriklausė. D. Allachverdijevo pasirodymas buvo pripažintas geriausiu visame „LFA 214“ turnyre.
„Mes tai padarėme!“, – „instagram“ tinkle džiūgavo D. Jastremska.
