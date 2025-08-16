Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Ukrainos tenisininkės Dajanos Jastremskos vaikinas žaibiškai laimėjo LFA čempiono diržą

2025-08-16 12:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 12:28

Viena geriausių Ukrainos tenisininkių – 25-erių Dajana Jastremska (WTA-31) – po pasitraukimo iš WTA 1000 turnyro Sinsinatyje (JAV) skubėjo į taip pat JAV vykusį „LFA 214“ mišrių kovos menų (MMA) turnyrą.

Davidas Allachverdijevas ir Dajana Jastremska | Instagram.com nuotr

Viena geriausių Ukrainos tenisininkių – 25-erių Dajana Jastremska (WTA-31) – po pasitraukimo iš WTA 1000 turnyro Sinsinatyje (JAV) skubėjo į taip pat JAV vykusį „LFA 214" mišrių kovos menų (MMA) turnyrą.

0

D. Jastremska aktyviai palaikė savo vaikiną – 23-ejų ukrainietį Davidą Allachverdijevą (7-0). Pastarasis savo merginos nenuvylė ir pasiekė kol kas didžiausią karjeros pergalę. D. Allachverdijevas vos per 63 sek. nokautavo iki tol nenugalėtą kanadietį Johną Moore‘ą (6-1).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainietis iškovojo LFA vidutinio svorio kategorijos čempiono diržą, kuris iki penktadienio turnyro niekam nepriklausė. D. Allachverdijevo pasirodymas buvo pripažintas geriausiu visame „LFA 214“ turnyre.

„Mes tai padarėme!“, – „instagram“ tinkle džiūgavo D. Jastremska.

