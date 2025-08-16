Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Lemiama diena pasaulio jūrinio buriavimo čempionate: laukia ekstremalios sąlygos ir kova dėl penketuko

2025-08-16 12:10
2025-08-16 12:10

Šiandien pasaulio jūrinio buriavimo ORC čempionate Taline startuoja finalinė diena, lemsianti naujuosius jūrinio buriavimo čempionus ir prizininkus. Daugiau nei pusė Lietuvos komandų į šią dieną žengia būdamos geriausiųjų dešimtuke, o dalis turi šansą patekti ir į stipriausiųjų penketuką. Tačiau sąlygos šiandienos kovai bus ypač sudėtingos – prognozė žada audringas sąlygas, stiprų vėją ir įsisiūbavusią Baltijos bangą.

Janis Spurdzins nuotr. | Organizatorių nuotr.

Šiandien pasaulio jūrinio buriavimo ORC čempionate Taline startuoja finalinė diena, lemsianti naujuosius jūrinio buriavimo čempionus ir prizininkus. Daugiau nei pusė Lietuvos komandų į šią dieną žengia būdamos geriausiųjų dešimtuke, o dalis turi šansą patekti ir į stipriausiųjų penketuką. Tačiau sąlygos šiandienos kovai bus ypač sudėtingos – prognozė žada audringas sąlygas, stiprų vėją ir įsisiūbavusią Baltijos bangą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tokiomis sąlygomis kova bus ne tik su konkurentais, bet ir su gamta. Buriuosime sportinėse kilpose, kur yra daug manevrų, jie atliekami su didelėmis burėmis, tad jėgos vyrauja didelės. Čia reikės ir fizinės jėgos, ir greičio, ir techniškumo. Manau, tos komandos, kurios sugebės suvaldyti situaciją techniškai, turės daugiausiai šansų“, – prieš paskutinės dienos lenktynes dalinosi jachtos „Arabela“ kapitonas Raimondas Šiugždinis.

Ši komanda didesniųjų laivų grupėje B užima 6 vietą tarp 22 komandų. Tai – šiuo metu aukščiausia vieta tarp Lietuvos atstovų. Nuo 5 pozicijos juos skiria 2,5 taško, tad „Arabela“ šiandien turi progą pakovoti ir dėl stipriausiųjų 5-tuko.

B grupėje Lietuvai atstovaujanti „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) komanda šiuo metu bendroje įskaitoje užima 8 poziciją, „Keturi vėjai“ (kpt. Karolis Janulionis) – 11 poziciją.

Šioje grupėje Lietuvos jachtos yra vienos mažiausių, tad net ir demonstruojant pakankamai aukštą meistriškumą, joms itin sudėtinga lygiaverčiai konkuruoti su gerokai didesnėmis šios grupės jachtomis.

Mažesniųjų jachtų grupėje C šiuo metu aukščiausią poziciją – septintą – užima jachtos „TeKyla“ (kpt. Algirdas Žižys) komanda, vakar turėję sėkmingą dieną trumpojo navigacinio etapo distancijoje.

„Etapas buvo išties labai įdomus. Vėjas vyravo nuo 6 iki 20, o gal ir daugiau, mazgų. Dėl didelės vėjo amplitudės, etapas buvo ypač dinamiškas, taktiškas ir smagus. Prie tolimiausio distancijos ženklo situacija rezultato atžvilgiu mums atrodė gana liūdnai, tačiau išlaukėm vėjo pasisukimo, priėmėm teisingus taktinius sprendimus, labai teisingai pasirinkome bures ir tas padėjo pasiekti pakankamai aukštą poziciją“, – dalinosi „TeKyla“ komandos narys Matas Kinderis.

C grupėje jachtos „Dia“ (kpt. Tauras Rymonis) komanda užima 9, jachtos „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas) – 10, jachtos „Idefix“ (kpt. Tomas Barakauskas) – 13, jachtos „Tegu“ (kpt. Jurgis Janulionis) – 19 vietas.

Šiandien orų prognozė pasaulio jūrinio buriavimo ORC čempionato akvatorijoje žada vėją, kuris įdienojus gūsiuose gali perkopti ir 30 mazgų. Tai – jau ekstremalios buriavimo sąlygos, kuriose gali pavesti ir inventorius, ir technika. Vis dėlto, organizatoriai tikisi spėti visas šiandienos lenktynes įgyvendinti dar iki didžiausio vėjo pastiprėjimo.

Pasaulio jūrinio buriavimo ORC čempionatas vyksta Taline, Estijoje, rugpjūčio 8-16 dienomis. Sekti čempionato rezultatus galima paspaudus ČIA.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

