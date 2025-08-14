Lietuvos jaunių vandensvydžio rinktinės Europos čempionate lauks svarbus šeimininkų iššūkis

Kaip teigė Lietuvos jaunių vyr. rinktinės trenerio iš Juodkalnijos Igorio Martinovičiaus asistentas Antonas Sugoniakas, pasiruošimo laikotarpiu mūsų šalies komanda turėjo tris pilnavertes treniruočių stovyklas bei pajėgius treniruočių partnerius iš užsienio.
„Vienoje stovykloje dirbome su komanda iš Lenkijos, o vėliau rimtai padirbėjome Druskininkuose, kur dirbome itin daug – kilnojome svorius, nemažai plaukėme. Paskutinėje stovykloje sportavome kartu su Belgijos bendraamžiais, kurie yra mūsų lygio ar net kiek stipresni. Turėjome gerą savaitę su jais, todėl tai buvo labai naudinga. Sakyčiau, kad atlikome nemažą darbą“, – sakė A. Sugoniakas.
Lietuvos jaunių vandensvydžio rinktinę sudaro žaidėjai iš Vilniaus, Elektrėnų, Alytaus ir Kauno. Taip pat komandą papildė Nyderlanduose gyvenantis ir sportuojantis Patrikas Gudinovičius. A. Sugoniako teigimu, nors P. Gudinovičius yra metais jaunesnis, jis turėtų būti vienas pagrindinių žaidėjų.
Jaunesnių žaidėjų rinktinėje yra ir daugiau – pačių 18-mečių šioje Lietuvos komandoje yra mažiau nei pusė. Net penki žaidėjai yra iš Lietuvos 16-mečių vandensvydžio rinktinės, kuri neseniai turėjo savo čempionatą Slovėnijoje.
„Turime pakankamai jauną komandą, bet atsirinkome šiuo metu stipriausius žaidėjus. Manau, kad Portugalijoje tikrai kažką galėsime parodyti. Esame pasiruošę ir varžovams lengva tikrai nebus“, – pabrėžė A. Sugoniakas.
Lietuvos rinktinės sudėtis: Konradas Karpičius (Vilnius), Patrykas Pašukas (Vilnius), Benas Siliūnas (Elektrėnai), Ignas Paškevičius (Elektrėnai), Jonas Krivelis (Vilnius), Kasparas Remeika (Alytus), Lukas Andrejaitis (Elektrėnai), Paulius Stasionis (Alytus), Antonas Jarmolkovičius (Vilnius), Patrikas Gudinovičius (Nyderlandai), Mantas Patašius (Kaunas), Mantas Meldaikis (Vilnius), Augustas Filistovičius (Vilnius), Martynas Filistovičius (Vilnius), Danielius Subočius (Vilnius). Treneriai – I. Martinovičius, A. Sugoniakas, Nerijus Papaurėlis.
Dar prieš čempionatą Lietuvos jaunių rinktinė pateko į įdomią situaciją. Europos pirmenybių Pirmojo diviziono turnyrui užsiregistravo 13 komandų. Jos buvo suskirstytos į grupes po tris arba keturias komandas.
Į A grupę pateko Slovakija, Čekija ir Moldova, į B – Bulgarija, Šveicarija, Airija ir Danija, į C – Izraelis, Didžioji Britanija, Belgija ir Austrija, į D – Lietuva, Portugalija ir Suomija. Visgi paskutinę akimirką suomiai pranešė, kad į Portugaliją nevyks, todėl mūsiškių grupėje liko vos dvi komandos.
Tai reiškia, kad lietuviai pirmose ir vienintelėse grupės rungtynėse rugpjūčio 18 dieną žais su šeimininkais portugalais.
„Tokiame amžiuje sunku kažką prognozuoti, nes nežinome kaip atrodys kitos komandos. Mums dabar, norint tęsti kovą dėl aukščiausių vietų, reikia nugalėti portugalus. Tai leistų iškart pakilti aukštai, gauti porą dienų poilsio bei laukti savo būsimų priešininkų. Portugalijos vyrų rinktinės lygis yra aukštesnis negu mūsų suaugusių komandos, bet U16 grupėje portugalai atrodė silpnokai. Galime tik spėlioti kaip atrodys jų 18-mečiai“, – sakė A. Sugoniakas.
Europos jaunių vandensvydžio čempionato Pirmo diviziono turnyras vyks Portugalijos Rio Maior mieste. Turnyras startuos rugpjūčio 18 dieną, o finišuos rugpjūčio 24-ąją. Dvi stipriausios komandos pakils į aukščiausią divizioną.
