Europos ILCA jachtų klasės čempionate – Lietuvos atstovo kova dėl vietos tarp lyderių

Čempionate Lietuvai atstovaujanti olimpietė Viktorija Andrulytė po dvejų dienų ir keturių lenktynių olimpinėje ILCA 6 jachtų klasės moterų grupėje užima 30 poziciją tarp 93 dalyvių. Itin artimą ir konkurencingą kovą šioje jachtų klasėje išduoda faktas, kad sportininkę nuo geriausiųjų 20-tuko skiria vos 10 taškų.
Toje pačioje jachtų klasėje pirmą kartą suaugusiųjų įskaitoje startuojanti jaunoji buriuotoja Ema Kuodytė šiuo metu užima 80 poziciją.
ILCA 6 jachtų klasė vyrų grupei yra pereinamoji klasė link olimpinės ILCA 7. Čia Lietuvai šiemet atstovauja trys jaunieji sportininkai – Marius Antanavičius, Rokas Germanavičius, Rokas Jasaitis. Po dvejų dienų ir keturių lenktynių aukščiausią poziciją – 5 – užima M. Antanavičius, kuris net dvejose lenktynėse iš keturių finišo liniją kirto lyderių trejetuke. Bendroje įskaitoje nuo šio trejetuko jį šiuo metu skiria vos 2 taškai.
Pasak sportininko, kol kas didžiausias iššūkis buvo buriavimas silpno vėjo sąlygomis, kai akvatorijoje vyrauja pakankamai aukšta banga. Tokios sąlygos reikalauja specifinių įgūdžių, leidžiančių palaikyti maksimalų greitį. Tiesa, jo teigimu, palyginus su jaunimo čempionatais, konkurencija čia ne tokia gausi – vyrų grupėje startuoja 43 sportininkai.
Rokas Germanavičius šiuo metu užima 22 poziciją, Rokas Jasaitis – 36.
ILCA 7 jachtų klasėje Lietuvai atstovaujantis Radvilas Janulionis po dvejų dienų ir keturių lenktynių užima 92 poziciją tarp 153 dalyvių.
Europos ILCA čempionatas Švedijoje, Marstrande, vyks iki rugpjūčio 16 d. Sekti čempionato rezultatus galima paspaudus ČIA.
