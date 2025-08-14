Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Dončičius gali praleisti susitikimą su Lietuvos rinktine

2025-08-14 11:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 11:54

Slovėnijos rinktinė dvi dienas iš eilės žais rungtynes Lietuvoje ir Latvijoje. Todėl veikiausiai vieną dvikovą taupymo sumetimais praleis Luka Dončičius.

Luka Dončičius | Scanpix nuotr.



0

Penktadienį 19.30 val. Šiaulių arenoje jie susitiks su Lietuva, o šeštadienį Rygoje kausis su Latvijos rinktine.

„Daug apie tai diskutavome. Artimiausiomis dienomis nuspręsime, ar Luka žais abiejose rungtynėse. Šiuo metu linkstame prie varianto, kad jis rungtyniautų tik vieną kartą, bet aikštėje praleistų daug minučių“, – sakė slovėnų treneris Aleksandras Sekuličius.

Slovėnija jau spėjo sužaisti du draugiškus mačus su Vokietijos rinktine – Liublianoje L. Dončičius žaidė, tačiau į atsakomąjį susitikimą Vokietijoje jis net nevyko.

