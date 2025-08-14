Dončičius gali praleisti susitikimą su Lietuvos rinktine

Penktadienį 19.30 val. Šiaulių arenoje jie susitiks su Lietuva, o šeštadienį Rygoje kausis su Latvijos rinktine.
„Daug apie tai diskutavome. Artimiausiomis dienomis nuspręsime, ar Luka žais abiejose rungtynėse. Šiuo metu linkstame prie varianto, kad jis rungtyniautų tik vieną kartą, bet aikštėje praleistų daug minučių“, – sakė slovėnų treneris Aleksandras Sekuličius.
Slovėnija jau spėjo sužaisti du draugiškus mačus su Vokietijos rinktine – Liublianoje L. Dončičius žaidė, tačiau į atsakomąjį susitikimą Vokietijoje jis net nevyko.
