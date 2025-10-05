Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

„Lietuvos talentų“ dalyvis atvirai flirtavo su Ščiogolevaite: „Ateities nepažadu, bet piršlybas priimu“

2025-10-05 14:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 14:45

Vladimiras Agasaryanas-Dimeris – 33 metų armėnas, gyvenantis Londone. Jo tėvai – armėnai, tačiau vaikinas gimė ir užaugo Lietuvoje. V. Agasaryanas užsiima magija, tačiau turi ir kitų veiklų. Vaikinas kupinas optimizmo – laidoje „Lietuvos talentai“ jis dalyvauja jau ne pirmą kartą, tačiau pirmąsyk teisėjai tarė „ne“. Ar antras kartas bus sėkmingas?

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į sceną žengęs Dimeris sužavėjo teisėjus savo apranga – kai kuriems net pasirodė, kad dalyvis talentą atskleis demonstruodamas madas.

„Jūs – dizaineris? Jūsų talentas – stilius?“ – šmaikštauja teisėjai Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis.

Simpatijos Rūtai Ščiogolevaitės

R. Ščiogolevaitės pasiteiravus, ar dėžutė, kurią rankose laiko Dimeris, yra skirta piršlyboms, dalyvis jai sarkastiškai atsako:

„Taip, jums. Blondinė, mėlynakė – kaukaziečio svajonė“, – sako V. Agasaryanas.

R. Ščiogolevaitė nustemba, bet neatsisako flirto: „Domina! Ateities nepažadu, bet piršlybas priimu.“

Dimeris scenoje pristato magišką triuką, interaktyviai prieidamas prie jų ir demonstruodamas savo sugebėjimus.

Ar pavyks Dimeriui magijos triuku pavergti teisėjų širdis?

Tai sužinokite tiesioginėje „Lietuvos talentų“ transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

