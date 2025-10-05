„Lietuvos talentų“ dalyvis atvirai flirtavo su Ščiogolevaite: „Ateities nepažadu, bet piršlybas priimu“

Į sceną žengęs Dimeris sužavėjo teisėjus savo apranga – kai kuriems net pasirodė, kad dalyvis talentą atskleis demonstruodamas madas.
„Jūs – dizaineris? Jūsų talentas – stilius?“ – šmaikštauja teisėjai Rūta Ščiogolevaitė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis.
Simpatijos Rūtai Ščiogolevaitės
R. Ščiogolevaitės pasiteiravus, ar dėžutė, kurią rankose laiko Dimeris, yra skirta piršlyboms, dalyvis jai sarkastiškai atsako:
„Taip, jums. Blondinė, mėlynakė – kaukaziečio svajonė“, – sako V. Agasaryanas.
R. Ščiogolevaitė nustemba, bet neatsisako flirto: „Domina! Ateities nepažadu, bet piršlybas priimu.“
Dimeris scenoje pristato magišką triuką, interaktyviai prieidamas prie jų ir demonstruodamas savo sugebėjimus.
Ar pavyks Dimeriui magijos triuku pavergti teisėjų širdis?
