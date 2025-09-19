„Apranga“ į naują parduotuvę Vilniaus „Akropolyje“ investavo 0,35 mln. eurų.

Beveik 200 kv. metrų ploto prekybos erdvė atidaryta prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ Vilniuje, pranešė „Akropolis Group“.
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius Rimantas Perveneckas BNS pranešė, kad į parduotuvę įmonė investavo apie 350 tūkst. eurų.
Pasak jo, tai jau 16-ta grupės parduotuvė Vilniaus „Akropolyje“ ir 103-čia Lietuvoje.
„Šie metai mums buvo labai sėkmingi – realizavome 12 projektų (naujų parduotuvių įrengimo ir esamų modernizavimo – BNS) visose trijose Baltijos šalyse“, – BNS sakė „Aprangos“ vadovas.
Pasaulyje veikia daugiau kaip 200 „Boggi Milano“ parduotuvių.
„Aprangos“ grupė valdo 169 parduotuves: 103 Lietuvoje, 42 – Latvijoje ir 24 – Estijoje, jų bendras plotas sudaro apie 92 tūkst. kv. metrų – 0,7 proc. daugiau nei prieš metus.
