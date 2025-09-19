Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Apranga“ į naują parduotuvę Vilniaus „Akropolyje“ investavo 0,35 mln. eurų.

2025-09-19 13:32 / šaltinis: BNS
2025-09-19 13:32

„MG grupės“ kontroliuojama didžiausia Baltijos šalyse mažmeninės drabužių prekybos grupė „Apranga“ į pirmą Lietuvoje italų prekės ženklo „Boggi Milano“ vyriškų drabužių parduotuvę investavo apie 350 tūkst. eurų. 

„Aprangos grupė“ (Tomas Lukšys/Fotobankas)

„MG grupės“ kontroliuojama didžiausia Baltijos šalyse mažmeninės drabužių prekybos grupė „Apranga“ į pirmą Lietuvoje italų prekės ženklo „Boggi Milano“ vyriškų drabužių parduotuvę investavo apie 350 tūkst. eurų. 

REKLAMA
0

Beveik 200 kv. metrų ploto prekybos erdvė atidaryta prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ Vilniuje, pranešė „Akropolis Group“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aprangos“ grupės generalinis direktorius Rimantas Perveneckas BNS pranešė, kad į parduotuvę įmonė investavo apie 350 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, tai jau 16-ta grupės parduotuvė Vilniaus „Akropolyje“ ir 103-čia Lietuvoje.   

REKLAMA

„Šie metai mums buvo labai sėkmingi – realizavome 12 projektų (naujų parduotuvių įrengimo ir esamų modernizavimo – BNS) visose trijose Baltijos šalyse“, – BNS sakė „Aprangos“ vadovas. 

Pasaulyje veikia daugiau kaip 200 „Boggi Milano“ parduotuvių.

„Aprangos“ grupė valdo 169 parduotuves: 103 Lietuvoje, 42 – Latvijoje ir 24 – Estijoje, jų bendras plotas sudaro apie 92 tūkst. kv. metrų – 0,7 proc. daugiau nei prieš metus. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų