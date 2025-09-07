Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Atskleidė, ką reiškia šis simbolis ant drabužių etiketės: kiti to nežino

2025-09-07 08:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Kasdien rūšiuojant skalbinius dauguma žmonių nesusimąsto, kiek informacijos pateikta kiekvieno drabužio etiketėje. Kiekvienoje etiketėje gali būti iki penkių pagrindinių simbolių, tačiau dauguma neturi supratimo, ką jie reiškia – o nežinojimas gali sutrumpinti mėgstamų drabužių tarnavimo laiką.

Trikampis ant drabužių etiketės (nuotr. 123rf.com)

Kiekvienoje etiketėje gali būti iki penkių pagrindinių simbolių, tačiau dauguma neturi supratimo, ką jie reiškia – o nežinojimas gali sutrumpinti mėgstamų drabužių tarnavimo laiką.

1

Kai kurie simboliai, kaip vandens kibirėlis su nurodyta temperatūra, yra pakankamai aiškūs – jie nurodo maksimalią skalbimo temperatūra. Tačiau vienas simbolis dažnai kelia painiavą: trikampis, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ką iš tiesų reiškia trikampis ant drabužių etikečių?

Baltas trikampis drabužių etiketėse gali būti keturių formų:

  • Tuščias trikampis – drabužį galima balinti;
  • Trikampis su kryželiu – drabužių balinti negalima;
  • Trikampis su dviem įstrižomis linijomis viduje – reikia naudoti baliklį be chloro;
  • Trikampis su raide „CL“ viduje ir kryželiu – taip pat nurodo, kad reikia naudoti baliklį be chloro.

„Viskas, ką reikia žinoti apie savo drabužius, yra jų etiketėse. Žinodami simbolius galite išvengti skalbimo nesėkmių ir prailginti mėgstamų drabužių tarnavimo laiką“, – aiškina Salah Sun, „Beko Plc“ JK ir Airijos produktų rinkodaros vadovas.

Kodėl svarbu žinoti simbolius?

Nesvarbu, ar skalbiate kasdien, ar tik kartais, klaidos gali brangiai kainuoti. Daugelis žmonių balina drabužius neatsižvelgdami į instrukcijas, o tai gali sukelti spalvos išblukimą ar audinio pažeidimą.

Tinkamai atpažindami, ką reiškia etiketėse esantys simboliai, galite išvengti nemalonių staigmenų skalbimo metu ir išsaugoti drabužių kokybę ilgesnį laiką.

