TV3 naujienos > Gyvenimas > Pasisakyk

Atėjusi į grupinę treniruotę sporto klube Gintarė pasibaisėjo: „Patyliu, koks vaizdelis“

2025-08-26 16:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 16:15

„Vakar pirmą kartą lankiausi sporto klubo grupinėje treniruotėje. Buvau pasibaisėjusi, ką tos moterys rengiasi?“ – rašo naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja Gintarė.

Sporto klubas (nuotr. 123rf.com)

0

Tympos, kurios visur sulenda, atrodo taip, lyg tų tympų nebūtų, o dar jei yra kokie judesiai, tai aš išvis patyliu, koks vaizdelis.

Man iš pradžių buvo šokas, paskui pasidarė juokinga. Ar jos draugų, giminių neturi, kur kas pasakytų, kad klausyk, na, gal tu apsirenk kažkaip normaliau, o ne kaip iš porno filmo?

Autorė: skaitytoja Gintarė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

