TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Aprangos“ grupės apyvarta šiemet augo 5,2 proc. iki 234,6 mln. eurų

2025-09-01 17:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 17:11

„Aprangos" grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta sausio–rugpjūčio mėnesiais siekė 234,6 mln. eurų arba 5,2 proc. daugiau nei tuo pat laikotarpiu pernai, per „Nasdaq" Vilniaus biržą pirmadienį skelbia grupė.

„Aprangos grupė“ (Tomas Lukšys/Fotobankas)

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta sausio–rugpjūčio mėnesiais siekė 234,6 mln. eurų arba 5,2 proc. daugiau nei tuo pat laikotarpiu pernai, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pirmadienį skelbia grupė.

0

Vien rugpjūtį grupės apyvarta siekė 37,7 mln. eurų ir buvo 21,2 proc. didesnė nei tuo pat metu pernai.

Šiemet sausį–rugpjūtį, lyginant su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis, apyvarta Lietuvoje Lietuvoje augo 7,4 proc., Latvijoje – 4,4 proc., o Estijoje sumažėjo 1,8 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aukštą apyvartos augimą lėmė vartotojams patrauklios rudens sezono kolekcijos suformavimas bei palankios oro sąlygos“, – rašoma įmonės pranešime. 

Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 168 parduotuvių tinklą – 102  parduotuves Lietuvoje, 42 Latvijoje ir 24 – Estijoje, jų bendras plotas sudaro 91,9 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas padidėjo 0,7 proc.

