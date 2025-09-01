„Aprangos“ grupės apyvarta šiemet augo 5,2 proc. iki 234,6 mln. eurų

Vien rugpjūtį grupės apyvarta siekė 37,7 mln. eurų ir buvo 21,2 proc. didesnė nei tuo pat metu pernai.
Šiemet sausį–rugpjūtį, lyginant su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis, apyvarta Lietuvoje Lietuvoje augo 7,4 proc., Latvijoje – 4,4 proc., o Estijoje sumažėjo 1,8 proc.
„Aukštą apyvartos augimą lėmė vartotojams patrauklios rudens sezono kolekcijos suformavimas bei palankios oro sąlygos“, – rašoma įmonės pranešime.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 168 parduotuvių tinklą – 102 parduotuves Lietuvoje, 42 Latvijoje ir 24 – Estijoje, jų bendras plotas sudaro 91,9 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas padidėjo 0,7 proc.
