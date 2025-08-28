Premjerės Ingos Ruginienės stilius išduoda daugiau nei atrodo: štai ko ji nepasako žodžiais

Savo žiniomis ir mintimis apie naujai išrinktos premjerės I. Ruginienės įvaizdį su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais pasidalijo stilistė Viktorija Valentina Ramanauskaitė.
I. Ruginienės įvaizdyje – aibė suknelių
Apžiūrėjusi skirtingų premjerės įvaizdžių nuotraukas, V. V. Ramanauskaitė pasakojo, kad I. Ruginienė renkasi nuoseklų, solidų ir profesionalų įvaizdį.
Vis tik stilistė pridūrė, kad jame taip pat jaučiama ir stipri premjerės asmeninė linija, kuri rodo politikės žmogiškumą ir norą palaikyti ryšį su žmonėmis.
„Ji nesiekia atrodyti per daug formaliai ir dėl to nėra atitrūkusi nuo žmonių. Netgi sakyčiau, kad yra priešingai – ji išlaiko santūrų, prieinamą stilių“, – atskleidė stilistė.
V. V. Ramanauskaitė taip pat pastebėjo, jog premjerės garderobe dominuoja suknelės, o tai, anot jos, klasikinis moterų lyderių pasirinkimas.
Anot jos, suknelės kuria elegantišką, patogų, reprezentatyvų įvaizdį, kurio nesuteikia mums įprasti, griežto kirpimo kostiumėliai.
„Jos suknelės dėvėjimas atrodo natūraliai ir autentiškai. Taip atsiskleidžia ne tik jos, kaip politikės, įvaizdis, bet ir asmenybė.
Galima pastebėti ir tai, kad I. Ruginienė tikrai nesimėto tarp skirtingų stiliaus elementų, turi vientisą įvaizdį, kas suteikia tam tikrą stabilumo pojūtį.
Apskritai, suknelė yra laviruojantis drabužis tarp elegantiškumo ir oficialumo, tad jos, kaip lyderės, pozicija pasirinkti suknelę ir su ja eiti rodo tam tikrą jos norą atsiskleisti kaip moteriai, nes su kostiumais dažniausiai eina vyrai“, – galimus motyvus nurodė V. Ramanauskaitė.
Premjerė nebijo raudonos spalvos
Prabilus apie premjerės spalvų pasirinkimus, stilistė paaiškino, kad pagal tai, ką mato, I. Ruginienės spintoje dominuoja juodos, pilkos, mėlynos ir raudonos spalvos suknelės.
Pasak V. V. Ramanauskaitės, spalvos taip pat turi tam tikras užkoduotas žinutes, kurios subtiliai yra perteikiamos visuomenei.
Iš pradžių ji prabilo apie mėlynos, juodos ir pilkos spalvų pasirinkimus: „Mėlyna ir juoda yra rimtumo, stabilumo, profesionalumo spalvos.“
Vis tik taip pat premjerė neretai pasirenka dėvėti raudoną spalvą. Stilistė šį pasirinkimą traktavo kaip teigiamą, suteikiantį įvaizdžiui stiprumo.
„Raudona dažniausiai siejama su lyderyste, ryžtu ir energija, dėl to ta spalva suteikia įvaizdžiui jėgos, išskirtinumo, minioje ji išsiskiria, akys krypsta į ją.
Klausimas, ar gerai yra išsiskirti vilkint raudoną spalvą? Aš esu pozityvus žmogus, tad manau, jog yra gerai parodyti savo moteriškumą, stiprumą ir skleisti žinią, kad ji gali už save pastovėti“, – mintimis dalijosi stilistė.
Pašnekovė taip pat siūlė atkreipti dėmesį į bendrą moters lyderės vaidmenį politikoje. Anot jos, I. Ruginienės demonstruojamas moteriškumas sufleruoja, kad esame pakankamai brandi visuomenė pripažinti moters vaidmenį politikoje.
„Šiais laikais moteris politikė vis dar yra tabu tema, tad, manau, gerai yra parodyti, kad mes turime moterų politikių valdžioje ir jomis pasikliaujame“, – aiškino ji.
Galiausiai, stilistė paaiškino, kad svarbu ne tik spalvų pasirinkimas, bet ir žinojimas, į kokį renginį kokią spalvą verta pasirinkti.
Pasak V. V. Ramanauskaitės, jeigu I. Ruginienė sąmoningai priima sprendimus į vieną renginį pasirinkti mėlyną suknelę, o į kitą raudoną – tai puikus strateginis žingsnis.
I. Ruginienė turi savo stilių
Nors kai kurie teigia, kad premjerės įvaizdyje trūksta oficialumo, tačiau stilistė V. V. Ramanauskaitė greitai šias nuomones išsklaidė.
Anot jos, I. Ruginienės apranga atitinka politikų įvaizdžių standartus, o taip pat demonstruoja jos savitą stilių. Palyginimui ji pateikė buvusios Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės įvaizdį.
„Premjerės stilius atitinka tiek vidaus politiką, tiek tarptautinius standartus. Jos suknelės tikrai nėra per trumpos, nėra atidengtų pečių ar vulgarių iškirpčių.
Taip pat jos suknelių pasirinkimas nėra uniforminis, kaip mes galbūt esame įpratę matyti. Kaip ir sakiau, ji atrodo kaip žmogus, turintis savą stilių, ji atrodo žmogiška.
Paimkime štai kitą pavyzdį, mūsų buvusią prezidentę D. Grybauskaitę. Ji taip pat turėjo savitą stiliaus liniją – mėlyną spalvą.
Tai suteikia žmogui atpažįstamumą, taip galima su juo sukurti ryšį, suteikiamas stabilumo pojūtis“, – įžvalgomis dalijosi pašnekovė.
O pasiteiravus V. V. Ramanauskaitės apie tai, ar toks įvaizdis nesendina 44-erių premjerės, stilistė teigė, kad šiuo klausimu premjerė galėtų padirbėti su stilistais.
„Ji yra jauna moteris, tad būtų galima su stilisto pagalba paieškoti geresnių įvaizdžių. Patys suprantate, tobulumui ribų nėra.
Tad jos stilių galima padaryti madingesniu, šiuolaikiškesniu, bet žiūrint į tai, ką turime, tai nėra pats blogiausias pasirinkimas“, – aiškino ji.
Turėjo stiliaus patarimų premjerei
Stilistės V. V. Ramanauskaitės pasiteiravus, ar ji turėtų naudingų patarimų I. Ruginienei, kaip atnaujinti savo įvaizdį ir paversti jį patrauklesniu, ši pasidalijo savo įžvalgomis.
„Jai būtų galima pasirinkti švarkus ir aksesuarus. Jeigu ji, tarkime, savo vizitine kortele pasirinktų raudoną spalvą, tuomet būtų galima imti aksesuarus ir papildyti jos įvaizdį, taip dar labiau atskleidžiant asmenybinę pusę“, – sakė ji.
Galiausiai, V. V. Ramanauskaitė pabrėžė, kad I. Ruginienė turėtų ir toliau palaikyti savitą stilių, nes tai jai leidžia sukurti ryšį su žmonėmis.
Anot jos, netgi politika nesidomintys žmonės gali imti save tapatinti su premjere dėl jos stiliaus, tad tai gali būti naudinga.
„Mes, žmonės, mėgstame save tapatinti su kitais. Pirmas dalykas, kas rezonuoja, yra išvaizda. Jeigu atrandame tai, kas mums artima, tada mes pasirenkame tą žmogų.
Pavyzdžiui, aš neturiu politinio suvokimo, tad žvelgiu į stilių, į tai, kas man yra artima. Taip elgiasi ir kiti, tad galima išlaikyti politiškumo ir žmogiškumo, artimumo su visuomene ryšį“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį stilistė.
