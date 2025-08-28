Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė teigiamai vertintų Tamašunienės kandidatūrą į teisingumo ministres: I. Vėgėlė – diskutuotinas siūlymas

2025-08-28 09:23 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 09:23

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) lyderiui Waldemarui Tomaszewskiui įvardijus keturis galimus kandidatus į teisingumo ministrus, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako teigiamai vertinanti svarstomą Ritos Tamašunienės kandidatūrą. Tuo metu kalbėdama apie savo nuomonę dėl koalicijos staiga pakeitusį nepartinį jungtinės „valstiečių“ frakcijos narį Igną Vėgėlę, būsimosios Vyriausybės vadovė tikino, kad toks siūlymas – diskutuotinas. 

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)

„Tai tikrai būtų labai tinkama kandidatūra, nes Rita Tamašunienė, jau ne kartą sakiau, galėtų bet kokioje pozicijoje puikiai dirbti. Jeigu ji sutiktų ateiti į ministeriją – būtų rimtas konkurentas ir kandidatas kitiems“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė. 

„Kiekvienas žmogus gali būti kandidatas, bet kai bus pateikta kandidatūra, tai vertinsiu ir aš, kartu su prezidentu. Pažiūrėsime, kaip tą vertinimą praeis vienas ar kitas kandidatas. (...) Yra visokių minčių. (...) Yra diskutuotina, kaip ir sakiau, prezidento nuomonė čia irgi bus labai svarbi. Jeigu ši kandidatūra bus – svarstysime“, – kalbėdama apie I. Vėgėlę dėstė ji.

Visgi, I. Ruginienė pabrėžė, kad LLRA-KŠS lyderis jai dar nepateikė partijos siūlomos kandidatūros į teisingumo ministrus.

„Man W. Tomaszewskis dar nepateikė savo kandidatūros, kai pateiks – svarstysiu. Greičiausiai, jau labai greitu laiku tą aptarsime“, – akcentavo politikė.

Kaip skelbta anksčiau, LLRA-KŠS pirmininkas sakė turintis keturis kandidatus į teisingumo ministro postą. 

„Dabar į ministeriją turime keturis variantus iš parlamentarų: Rita Tamašunienė, Jaroslavas Narkevičius, Česlav Olševski ir Ignas Vėgėlė. Antras variantas – mes galime apsikeisti su „valstiečiais“ ir jeigu bus Vėgėlė – mūsų kandidatas bus kitoje ministerijoje“, – trečiadienį Eltai teigė W. Tomaszewskis.

Jis tikino dėl galimų kandidatų LLRA-KŠS praneš penktadienį, po ketvirtadienį vyksiančios partijos tarybos. 

Pagal naują koalicijos sutartį, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai atiteko anksčiau „aušriečių“ turėta Teisingumo ministerija ir iki šiol demokratams priklausiusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM).

Tiesa, pastarosios vadovu siūloma skirti šiuo metu institucijoje Inovacijų politikos grupei vadovaujantį Edviną Grikšą.

Antradienį „Žinių radijui“ prezidentas Gitanas Nausėda teigė neatmetantis, kad LLRA-KŠS į teisingumo ministres pasiūlys R. Tamašunienę.

„Galimai šita pavardė gali būti pasiūlyta į ministro poziciją“, – teigė jis, kritiškai atsiliepdamas apie buvusį susisiekimo ministrą J. Narkevičių.

„Taip, buvo ir kitas ministras, ponas Narkevičius, ir čia turbūt jo istorijoje pono Tomaszewskio pozicija suvaidino nemažą vaidmenį, kad jis atkakliai neatsistatydintų. Tuo (J. Narkevičius – ELTA) užsibraukė savo galimybes tapti ministru ateityje bent artimiausiais metais“, – konstatavo prezidentas.

Antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Naujoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

