TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė sako LRT pasigendanti daugiau visuomeninių, socialinių žinučių

2025-08-28 09:15 / šaltinis: BNS
2025-08-28 09:15

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad nacionaliniame transliuotojuje LRT pasigenda daugiau visuomeninių ir socialinių žinučių.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad nacionaliniame transliuotojuje LRT pasigenda daugiau visuomeninių ir socialinių žinučių.

1

„Ko man asmeniškai norėtųsi visuomeniniame transliuotojuje, tai daugiau visuomeninių, socialinių žinučių“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė I. Ruginienė.

Naujosios pirmadienį pasirašytos koalicijos sutartyje žadama užtikrinti „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Ruginienė pabrėžė, kad ne viena ministerija Lietuvoje užsiima darbais, apie kuriuos LRT galėtų informuoti visuomenę, pavyzdžiui, prevencija prieš priklausomybes arba darbo teisės žinių diegimas.

„Tai galbūt daugiau susiję su tuo, kad tai būtų ne komercinio pobūdžio kanalas, bet ir kanalas gauti visuomenei naudingą informaciją“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.

Visgi ji pabrėžė, kad nereikėtų visuomenės gąsdinti, jog „staiga ateisime ir užimsime LRT“.

„Visi puikiai supranta žodžio laisvės prasmę ir žurnalistinį darbą“, – sakė I. Ruginienė.

Valdančiųjų iniciatyva Seimas yra pavedęs iki lapkričio pradžios Valstybės kontrolei atlikti LRT auditą „ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu“.

LRT vidaus auditoriai šiemet taip pat yra patikrinę, kaip organizacijoje laikomasi politinio neutralumo.

Vagys koncervatos
Vagys koncervatos
2025-08-28 09:40
Valdo l-rt. Koncervatų-turtuolių irštva ,kuriems visai nesvarbūs paprastų žmonių,pensininkų gyvenimas.Kasdien visokios želnelienės Aktualijų laidose kelia intrigas,žemina kitamincius.Laidos propagandinės- pvz."Myliu Lietuvą",kur stora pravedėja blaškosi po studiją
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
