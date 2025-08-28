Inga Ruginienė sako LRT pasigendanti daugiau visuomeninių, socialinių žinučių

„Ko man asmeniškai norėtųsi visuomeniniame transliuotojuje, tai daugiau visuomeninių, socialinių žinučių“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė I. Ruginienė.
Naujosios pirmadienį pasirašytos koalicijos sutartyje žadama užtikrinti „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.
I. Ruginienė pabrėžė, kad ne viena ministerija Lietuvoje užsiima darbais, apie kuriuos LRT galėtų informuoti visuomenę, pavyzdžiui, prevencija prieš priklausomybes arba darbo teisės žinių diegimas.
„Tai galbūt daugiau susiję su tuo, kad tai būtų ne komercinio pobūdžio kanalas, bet ir kanalas gauti visuomenei naudingą informaciją“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.
Visgi ji pabrėžė, kad nereikėtų visuomenės gąsdinti, jog „staiga ateisime ir užimsime LRT“.
„Visi puikiai supranta žodžio laisvės prasmę ir žurnalistinį darbą“, – sakė I. Ruginienė.
Valdančiųjų iniciatyva Seimas yra pavedęs iki lapkričio pradžios Valstybės kontrolei atlikti LRT auditą „ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu“.
LRT vidaus auditoriai šiemet taip pat yra patikrinę, kaip organizacijoje laikomasi politinio neutralumo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!