TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė sako, jog sutarimą progresyviais klausimais gali būti sunku rasti ne tik su prezidentu

2025-08-28 09:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 09:10

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako palaikanti pastaruoju metu svarstomus progresyvius klausimus, susijusius su reprodukcine sveikata bei civiline partneryste. Vis dėlto, socialdemokratė pažymi, jog šiomis temomis sutarimą gali būti sunku rasti ne tik su kitokios pozicijos besilaikančiu prezidentu Gitanu Nausėda, bet ir su kitais parlamentarais. 

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda (Elta) (nuotr. Josvydo Elinsko)

Vis dėlto, socialdemokratė pažymi, jog šiomis temomis sutarimą gali būti sunku rasti ne tik su kitokios pozicijos besilaikančiu prezidentu Gitanu Nausėda, bet ir su kitais parlamentarais. 

0

„Bus sunku turbūt ne tik su prezidentu tam tikrai klausimais rasti sutarimą. Nors nežinau – iš tikrųjų su juo detaliai dar nediskutavau. Galbūt net ir su prezidentu galima atrasti tam tikrų kompromisų, nes manau, kad jis tikrai ir supranta visuomenės lūkestį, ir jį atliepia“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė Vyriausybės vadovė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet turbūt bus karštų taškų ir Seimo salėje, nes reikia pripažinti, kad nėra partijos, kuri vieningai sakytų, kad mes 100 proc. esame už tuos dalykus. Kiekvienoje partijoje šiais klausimais yra visiška mišrainė, ir gal dėlto tie sprendimai yra sunkiai priimami“, – pridūrė ji. 

Tiesa, I. Ruginienė pažymėjo, jog nepaisant kitų politinių jėgų atstovų pozicijų, ji savo vertybių laikysis ir sieks, jog šie klausimai parlamente būtų išspręsti. 

„Nepaisant to, aš savo vertybėms tikrai nenusižengsiu (…). Jeigu kartais Seime nebūtų daugumos, priimant vieną ar kitą įstatymą, tikrai ieškosime būdų, kiap tuos klausimus spręsti“, – tikino ministrė pirmininkė. 

Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį pasirašytoje koalicijoje sutartyje numatyta, jog vieni iš valdančiųjų atstovų – Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai – neįsipareigoja remti įstatymų, kuriais siekiama įteisinti partnerystę, vienos lyties santuokas ar lytinio ugdymo programų vykdymą. 

Koalicinės sutarties prieduose taip pat pažymima, kad frakcija nerems reprodukcinės sveikatos įstatymų.

ELTA primena, kad šeimos planavimą, nėštumo nutraukimą, motinystę bei lytinį švietimą reglamentuojantį Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą Seimas ėmėsi svarstyti gegužę.

Šis įstatymo projektas įžiebė aršias diskusijas. Kritiškai apie siūlymą pasisakė ir prezidentas Gitanas Nausėda.

Tiesa, projekto iniciatorė B. Vėsaitė šalies vadovui atrėžė, jog prezidentas neturėtų aiškinti moterims, kaip joms elgtis su savo kūnu. 

