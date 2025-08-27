Inga Ruginienė sako, jog iš finansų ministro tikėtųsi empatijos ir supratimo

„Kadangi tai bus dešinioji mano ranka, aš tikrai laukčiau ne tik kad profesionalaus požiūrio, bet ir empatijos, supratimo, kad skaičiai yra skaičiai, bet tarp skaičių dar yra žmogus“, – interviu naujienų portalui „15min“ trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Finansų sritis yra sudėtingas dalykas. Tu gali braižyti lenteles ir skaičiuoti matematiškai, bet aš visada darydavau, matydama tarp tų skaičių, ir kaip tie skaičiai įtakos žmogaus gerovę. Norėčiau, kad ateitų žmogus, kuris matytų ir socialinį aspektą – ne tik du plius du lygu keturi, bet tam tikrais atvejais gal du plius du yra ir penki“, – pridūrė ji.
Visgi I. Ruginienė teigė, kad fiskalinė drausmė jai bus svarbi.
Ji neatsakė, ar finansų ministro poste toliau liks laikinasis premjeras Rimantas Šadžius
„Apie tai dar anksti kalbėti“, – sakė paskirtoji premjerė.
R. Šadžius anksčiau sakė, kad jam būtų garbė tęsti darbą I. Ruginienės vadovaujamoje Vyriausybėje.
BNS rašė, kad naujoji Vyriausybė formuojama atsistatydinus socialdemokratui Gintautui Paluckui.
Antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės skyrimui į ministro pirmininko pareigas.
Kartu pasikeitė ir valdančiosios daugumos sudėtis. Naują koaliciją sudarė socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, ji turės 82 balsus Seime.
