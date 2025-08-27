Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: prezidento įvardytos rizikos dėl Ruginienės sutuoktinio susijusios su „Poligrafa“ buvusiu savininku

2025-08-27 07:49 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 07:49

 Šalies vadovo Gitano Nausėdos įvardytos galimos rizikos dėl naujai paskirtos premjerės Ingos Ruginienės sutuoktinio verslo ryšių yra susijusios su įmone „Poligrafa" ir buvusio jos savininku Lietuvos piliečiu Ilja Malkinu, anksčiau galimai deklaravusiu prorusiškas pažiūras, skelbia LRT Tyrimų skyrius.

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)

 Šalies vadovo Gitano Nausėdos įvardytos galimos rizikos dėl naujai paskirtos premjerės Ingos Ruginienės sutuoktinio verslo ryšių yra susijusios su įmone „Poligrafa“ ir buvusio jos savininku Lietuvos piliečiu Ilja Malkinu, anksčiau galimai deklaravusiu prorusiškas pažiūras, skelbia LRT Tyrimų skyrius.

0

LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, pastarąją įmonę pavadinimu „Rista“ I. Malkinas įsteigė 2017 metais. Po kelerių metų I. Malkinas pardavė įmonę Ukrainos piliečiui Rafetui Gulijevui, jai vadovauti pradėjo premjerės vyras Vismantas Ruginis.

Tiesa, pats I. Malkinas LRT nurodė su V. Ruginiu neturėjęs jokių ryšių.

„Jokių asmeninių bei verslo kontaktų su Vismantu neturėjome. Jis tikrai atėjo vėliau“, – LRT komentavo verslininkas.

Visgi I. Malkino pavardė viešojoje erdvėje jau buvo nuskambėjusi pernai. Tąkart portalas „Delfi“ rašė, kad verslininkas imdavo iš užsieniečių pinigus, manais pažadėdamas leidimus gyventi Europos Sąjungoje.

Nuo 2016 m. verslininkas gerai žinomas ir Migracijos departamentui.

„Jis yra žinoma kaip asmuo, kuris nuolat steigia įmones ir tų įmonių pagrindu užsieniečiai bando gauti leidimus gyventi Lietuvoje. Anksčiau būdavo kaip įmonių akcininkai, dabar – kaip savininkai. Mes pastebime, kad šis asmuo yra suinteresuotas parduoti paslaugą, dokumentų parengimą, o ar užsienietis gaus leidimą ar ne, I. Malkinui nebesvarbu – jis už rezultatą negarantuoja. Tiesiog užsieniečiai, atvykstantys į tas įmones, negauna nei leidimų gyventi, nei nacionalinių vizų, nes matome, kad tai akivaizdžiai fiktyviai įsteigtos įmonės ir fiktyviai surinkti pagrindai“, – LRT nurodė Migracijos departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovas sakė iš Valstybės saugumo departamento (VSD) gavęs informaciją apie galimas rizikas, susijusias su tuometės kandidatės į premjerus I. Ruginienės vyro veikla.

Visgi, pasak šalies vadovo, V. Ruginis su jo darbovietėse anksčiau dirbusiais ir prorusiškas pažiūras atvirai reiškusiais asmenimis kontaktų neturėjo.

„Taip, iš tikrųjų tose įmonėse, apie kurias kalbame, yra buvę savininkų, kurie atvirai deklaruodavo savo prorusiškas pažiūras. Bet pats ponios Ruginienės vyras su tais asmenimis kontaktų ir verslo ryšių neturėjo. Tiesiog jis atėjo vėliau, jau kuomet savininkas buvo kitas“, – sakė jis.

Kaip rašyta anksčiau, visuomenininkas Andrius Tapinas feisbuke paskelbė, jog kandidatės į premjeres I. Ruginienės vyras V. Ruginis Ruginis nedeklaravo į Ukrainą įvežamos maždaug tonos spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir skyrė 5 tūkst. eurų 

A. Tapinas taip pat skelbė, kad ministrės sutuoktinis V. Ruginis ir jo įmonė „Magnio forma“ gavo 5 190 eurų subsidiją iš valstybinio banko „ILTE“, sutuoktinei einant socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas.

