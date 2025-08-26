Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė: kiek turi kilti MMA reikia spręsti ne Vyriausybei, o socialiniams partneriams

2025-08-26 12:17 / šaltinis: BNS
2025-08-26 12:17

Kandidatė į ministrus pirmininkus Inga Ruginienė sako, kad minimali mėnesio alga (MMA) turi didėti tokiu pačiu tempu, kaip augo ir iki šiol, bet, anot jos, MMA turi nustatyti ne Vyriausybė, o dėl dydžio susitarti socialiniai partneriai. 

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
18

Kandidatė į ministrus pirmininkus Inga Ruginienė sako, kad minimali mėnesio alga (MMA) turi didėti tokiu pačiu tempu, kaip augo ir iki šiol, bet, anot jos, MMA turi nustatyti ne Vyriausybė, o dėl dydžio susitarti socialiniai partneriai. 

REKLAMA
3

„MMA  klausimas, mano požiūriu, turi būti sprendžiamas ne Vyriausybėje, o tarp socialinių partnerių. Tai būtų siekiamybė, kad socialiniai partneriai susitartų kolektyviniame susitarime,  įvertinę visus už ir prieš“, – antradienį Seime atsakydama į parlamentarų klausimus tvirtino I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pati sieksiu, kad tas susitarimas vieną dieną įvyktų“, – žadėjo ji. 

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres

REKLAMA
REKLAMA

Pasak I. Ruginienės, MMA turi kilti.  

„Turime gerbti Trišalės tarybos sprendimą, turime įvertinti tai, kad ekonomikos pakilimas yra,  infliacijos rodikliai (palankūs – BNS) irgi yra“, – teigė I. Ruginienė

REKLAMA

Pasak jos, MMA reikia didinti, jeigu norima kalbėti apie pajamų nelygybės mažinimą, apie gerovę, ypatingai regionuose.  

„Tai MMA turi nestoti, bet kilti tokiu procentu, kaip kyla iki šiol“, – tvirtino I. Ruginienė. 

Socialdemokratė Ingrida Braziulienė I. Ruginienės klausė, koks turi būti balansas, kad darbuotojai būtų finansiškai saugūs ir darbdaviams  MMA netaptų našta, kuri stabdytų investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą.   

REKLAMA
REKLAMA

MMA nuo šių metų pradžios augo 12,3 proc. (114 eurų) iki 1038 eurų (iki mokesčių). Pernai ji sudarė 44,6 proc. vidutinio darbo užmokesčio (VDU). 

Lietuvos bankas sako, kad siekiant, jog MMA 2026 metais pasiektų pusę vidutinio darbo užmokesčio (VDU), ji turėtų augti 15,4 proc. iki 1198 eurų (prieš mokesčius).

Norint pasiekti 45 proc. MMA ir VDU santykį, minimalus atlyginimas nuo 2026-ųjų turėtų didėti 3,9 proc. (40,2 euro) iki 1078 eurų, o siekiant 47,5 proc. santykio – 9,7 proc. (100,1 euro) iki 1138 eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų