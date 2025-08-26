Antradienio popietę būsimoji premjerė Ruginienė susitiks su prezidentu

„Šiandien turiu susitikimą, gavau žinutę – 15 val.“ – žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.
„Tikrai nežinau, nes tik gavau kvietimą rezervuoti laiką. Tik tiek“, – pridūrė ji, klausiama, kokius klausimus su šalies vadovu ketina aptarti.
Tiesa, kol kas toks susitikimas nėra įtrauktas į oficialias prezidento ar laikinosios socialinės apsaugos ir darbo ministrės darbotvarkes.
ELTA primena, kad antradienį Seimas ketina sprendžia dėl į premjeres siūlomos I. Ruginienės kandidatūros.
Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Kaip numato Konstitucija, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.
