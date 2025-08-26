Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Antradienio popietę būsimoji premjerė Ruginienė susitiks su prezidentu

2025-08-26 11:11 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 11:11

Antradienį Seimui ketinant apsispręsti dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į Vyriausybės vadovės postą, tą pačią dieną socialdemokratė ketina susitikti su prezidentu Gitanu Nausėda.

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda (Elta) (nuotr. Josvydo Elinsko)

Antradienį Seimui ketinant apsispręsti dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į Vyriausybės vadovės postą, tą pačią dieną socialdemokratė ketina susitikti su prezidentu Gitanu Nausėda.

REKLAMA
2

„Šiandien turiu susitikimą, gavau žinutę – 15 val.“ – žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.

„Tikrai nežinau, nes tik gavau kvietimą rezervuoti laiką. Tik tiek“, – pridūrė ji, klausiama, kokius klausimus su šalies vadovu ketina aptarti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, kol kas toks susitikimas nėra įtrauktas į oficialias prezidento ar laikinosios socialinės apsaugos ir darbo ministrės darbotvarkes.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad antradienį Seimas ketina sprendžia dėl į premjeres siūlomos I. Ruginienės kandidatūros.

REKLAMA

Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.

Kaip numato Konstitucija, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų