Seime Ruginienei – vertinimai iš vyrų: „nuginkluojanti šypsena”, „tarsi kometa”

L. Kasčiūnas teigė, kad socialdemokratai siūlo į premjeres draugišką ir charizmatišką kandidatę, tačiau jos didžiausias trūkumas – ryškios politinės patirties stoka, kuri yra būtina vadovaujant Vyriausybei.
„Šiandien socialdemokratai siūlo naują kandidatę į premjeres – ambicingą, draugišką ir šilta šypsena aplinkinius nuginkluojančią socialinės apsaugos ir darbo ministrę.
Tačiau nepaisant šių žmogiškų savybių, negalima neatkreipti dėmesio į kandidatės politinės patirties ir valstybės darbo ryškią stoką.
Ir tai yra esminiai trūkumai kandidatei asmeniškai, nes esminiai valstybės reikalai, iš tiesų, pirmiausia, laikosi ant ministro pirmininko pečių“, – sakė jis Seimo posėdžio metu.
Po komplimentų apie I. Ruginienės šypseną Seimo posėdyje pasigirdo plojimai.
Politikas toliau kalbėjo, jog socialdemokratai, neturėdami tvirtumo, siūlo dar vieną politinį eksperimentą, bet kartu svarstoma, jog kandidatei visgi reikėtų suteikti šansą, nes premjero patirtis atsiranda tik einant pareigas.
„Todėl turime konstatuoti, kad socialdemokratai mažiau nei per metus neatsakingai stumia Lietuvą į dar vieną, jau antrą politinį eksperimentą, visiems siūlydami galvoti, o gal šį kartą pavyks.
<...> O gal vis dėlto reikėtų kandidatei duoti galimybę, <...> premjerais juk negimstama“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Vis tik jis apibendrino, kad toks eksperimentas, konservatorių nuomone, yra per daug pavojingas, tad frakcija šios kandidatūros nepalaikys. Kaip ir kiti opozicinių frakcijų atstovai.
Žemaitaitis: Ruginienė įskrido tarytum kometa
R. Žemaitaitis Seimo posėdžio metu, kalbėdamas apie kandidatę į premjeres, teigė, kad ji įskrido į politikos sferą tarytum kometa.
„I. Ruginienė prieš keletą savaičių tarsi kometa įskrido į Lietuvos politinį žemėlapį: visiems buvo nauja, visiems įdomu, kas čia per žmogus.
<...> Kas baisiausia, kad politinis korektiškumas buvo ne toje orbitoje“, – rėžė jis.
R. Žemaitaitis nepraleido progos įgelti konservatoriams ir ragino balsuoti už I. Ruginienės kandidatūrą.
„Mielieji mano, didieji jūs patriotų gynėjai, kur jūs čia kalbate, kad paremsite valdančiąją daugumą, šiandieną ir yra ta diena, kada jūs galite paremti savo balsais, šiandieną yra ta demokratijos diena kada jūs peržengsite savo asmenines ambicijas ir parodysite, kad galite dirbti“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.
„Suteikite premjerei galimybę 100 dienų įrodyti, ko ji verta“, – pridūrė jis.
R. Žemaitaitis pradėjo teigti, kad vos socialdemokratų partijai paskelbus kandidatę į premjeres, žiniasklaidoje pasirodė neva gerai surežisuotas kampanijos puolimas su keliomis istorijomis, nukreiptomis ne tik prieš ją, bet ir prieš kitus partijos kandidatus.
„Tik paskelbus pavardę ir socialdemokratų, partijai prabalsavus ir nominavus ją į premjeres pasirodė purvas. Pasirodė juodinimas, pasirodė istorijos, menamos, tinkamos, netinkamos. Bet visa tai buvo gerai surežisuota.
Parengtos trys istorijos buvo nukreiptos ir į kitus tris socialdemokratų kandidatus. Nepavykus vienam, informacija pasens. Tai buvo penktadienį išpublikuotos vienos ir kitos publikacijos“, – sakė politikas.
Su socialdemokratais naują koalicijos sutartį pasirašę „Nemuno aušros“ frakcijos atstovai I. Ruginienės kandidatūrą palaiko, kaip ir visi kiti koalicinių frakcijų atstovai.
Iš kai kurių politikų I. Ruginienei buvo pateikti pamokymai pasiklausyti kolegų pareiškimų, neatsukus jiems nugaros.
Inga Ruginienė sako esanti pasiruošusi
I. Ruginienė teigė, kad pokalbių seriją yra pasiruošusi pradėti tiek su laikinaisiais ministrais, tiek su naujais kandidatais į Vyriausybę.
„Tą bandysiu daryti kuo greičiau, kuo operatyviau“, – teigė I. Ruginienė, pakartodama, kad kiekvienai ministerijai vadovauti turi bent po kelis kandidatus.
„Į vieną poziciją yra daugiau (kandidatų – ELTA), į kitą mažiau. Tikrai yra ne vienas kandidatas, nes ruošiuosi įvairioms aplinkybėms“, – sakė socialdemokratė.
I. Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves praėjusią savaitę Seimui pateikė prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl pretendentės Seimas balsuos atvirai – naujos premjerės kandidatūros patvirtinimui užtenka paprastos balsų daugumos.
Praėjusį ketvirtadienį iš Seimo plenarinių posėdžių salės prisistatinėdama parlamentarams I. Ruginienė teigė, jog būdama ministrės pirmininkės poste sieks atkurti stabilumą ir užtikrinti visuomenės pasitikėjimą valstybe. Pasak jos, tarp Vyriausybės programos tikslų didžiausias dėmesys bus skiriamas valstybės saugumui, ekonomikos augimui ir socialinei gerovei.
