TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė laukia balsavimo Seime: jaučiuosi nerami

2025-08-26 08:55 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 08:55

 Parlamentui antradienį ketinant apsispręsti dėl Vyriausybės vadovo, socialdemokratų kandidatė į premjeres Inga Ruginienė neslepia – prieš balsavimą Seime ji jaučia nerimą. 

Inga Ruginienė (BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

2

„Aš šiandien dar iki balsavimo jaučiuosi nerami. Kiekvienas iš mūsų jaučiamės neramūs“, – LRT radijui sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) laikinai vadovaujanti politikė. 

Jei parlamentas jos kandidatūrai pritartų, I. Ruginienė jau kitą dieną pradėtų pokalbius su kandidatais į naujosios Vyriausybės ministerijų vadovus. 

„Jeigu šiandien Seimas patikės man ministrės pirmininkės poziciją, tai jau nuo rytojaus pradėsiu aktyvius susitikimus su ministrais. Noriu su kiekvienu pasikalbėti, pasidalinti nuomonėmis“, – sakė ji. 

I. Ruginienė teigė, kad pokalbių seriją yra pasiruošusi pradėti tiek su laikinaisiais ministrais, tiek su naujais kandidatais į Vyriausybę. 

„Tą bandysiu daryti kuo greičiau, kuo operatyviau“, – teigė I. Ruginienė, pakartodama, kad kiekvienai ministerijai vadovauti turi bent po kelis kandidatus. 

„Į vieną poziciją yra daugiau (kandidatų – ELTA), į kitą mažiau. Tikrai yra ne vienas kandidatas, nes ruošiuosi įvairioms aplinkybėms“, – sakė socialdemokratė.

I. Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves praėjusią savaitę Seimui pateikė prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl pretendentės Seimas balsuos atvirai – naujos premjerės kandidatūros patvirtinimui užtenka paprastos balsų daugumos.

Praėjusį ketvirtadienį iš Seimo plenarinių posėdžių salės prisistatinėdama parlamentarams I. Ruginienė teigė, jog būdama ministrės pirmininkės poste sieks atkurti stabilumą ir užtikrinti visuomenės pasitikėjimą valstybe. Pasak jos, tarp Vyriausybės programos tikslų didžiausias dėmesys bus skiriamas valstybės saugumui, ekonomikos augimui ir socialinei gerovei. 

