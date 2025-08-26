Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė: ateityje ILTE turėtų konkuruoti su komerciniais bankais

2025-08-26 10:01 / šaltinis: BNS
2025-08-26 10:01

Kandidatė į ministrus pirmininkus Inga Ruginienė sako, kad nacionalinis plėtros bankas ILTE ateityje turi virsti valstybiniu banku ir konkuruoti su komerciniais bankais.  

Inga Ruginienė (nuotr. Elta)

0

„ILTE turi ateityje virsti valstybiniu banku“, – antradienį Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje teigė I. Ruginienė.  

„Po truputį tie apmatai, žingsnis po žingsnio, vyksta. Žingsnis po žingsnio gerus namų darbus padarysime ir ILTE turėtų transformuotis į tą darinį, kuris jau dabar sudaro konkurenciją bankams. Turime ir toliau aktyviai siekti, kad turėtume alternatyvą mūsų komerciniams bankams“, – pridūrė ji.  

I. Ruginienės teigimu, derybose dėl koalicijos buvo kalbėta apie ILTE ateitį.   

