Inga Ruginienė: ateityje ILTE turėtų konkuruoti su komerciniais bankais

„ILTE turi ateityje virsti valstybiniu banku“, – antradienį Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje teigė I. Ruginienė.
„Po truputį tie apmatai, žingsnis po žingsnio, vyksta. Žingsnis po žingsnio gerus namų darbus padarysime ir ILTE turėtų transformuotis į tą darinį, kuris jau dabar sudaro konkurenciją bankams. Turime ir toliau aktyviai siekti, kad turėtume alternatyvą mūsų komerciniams bankams“, – pridūrė ji.
I. Ruginienės teigimu, derybose dėl koalicijos buvo kalbėta apie ILTE ateitį.
