Inga Ruginienė atmeta kritiką dėl lyderystės stokos koalicijos derybose

„Aš nežinau, kodėl visiems atrodo, kad buvau atsitraukusi. Jeigu tu viešai nebėgi į pirmas eiles komentuoti, tai nereiškia, kad tu procese nedalyvauji“, – LRT radijui antradienį sakė politikė.
„Reikia suprasti vieną dalyką, kad Socialdemokratų partija – tai ne vieno asmens partija. Tai daugybė žmonių, kurie dalyvauja procesuose, ir aš labai džiaugiuosi, kad šio proceso metu buvome įtraukę didžiąją partijos dalį“, – pridūrė ji.
Pirmadienį po daugiau nei savaitę trukusių derybų valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ frakcijos.
Tuo metu antradienį Seimas balsuos dėl I. Ruginienės skyrimo premjere.
Ji teigė, kad svarbiausius sprendimus einant pareigas ketina derinti su partija.
„Aš manau, kad didesnis ir platesnis diskusijų ratas yra labai sveika. Aš atstovauja Socialdemokratų partijai, todėl įsiklausymas į jų balsą yra labai svarbus“, – kalbėjo socdemė.
Politikė tvirtino, kad socialdemokratai neturėjo didelio pasirinkimo formuodami naująją koaliciją, pasirinko partnerius, su kuriais programinės nuostatos sutapo geriausiai.
Antradienį prie valdžios institucijų dėl koalicijos sudėties vyks protestas.
BNS rašė, kad visuomenininko Andriaus Tapino ir kitų aktyvistų organizuojamas protestas „Gėdos diena“ prasidės prie Prezidentūros, vėliau mitinguotojai rengs eitynes prie Seimo.
I. Ruginienė sakė nežinanti, ar dėl tvirtinimo premjere procedūrų spės išeiti susitikti su protestuotojais, tačiau teigė besidžiaugianti pilietiniu visuomenės aktyvumu.
Mitingo organizatorių peticijoje teigiama, kad pirmadienį sudaryta socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų Seime koalicija „kelia didelę grėsmę Lietuvos valstybingumui ir prestižui“.
Joje prašoma neskirti „aušriečių“ bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narių ministrais būsimojoje Vyriausybėje.
„Koalicijos formavimas nėra tas pasirinkimas, kuomet ateini ir turi tūkstantį įvairių obuolių ir gali pasirinkti, ką nori. Pirmiausia reikia gerbti mūsų rinkėjų nuomonę, jie savo valią išreiškė, todėl šiandien Seime yra įvairios partijos, kurios atstovauja savo rinkėjų balsui“, – sakė I. Ruginienė.
Ji taip pat pakartojo turinti po kelis kandidatus į kiekvieną ministeriją ir žada „kuo greičiau, kuo operatyviau“ užsiimti naujosios Vyriausybės suformavimu.
„Niekas (iš ministrų – BNS) negali būti ramus (dėl tolesnio darbo – BNS), kaip ir aš šiandien dar nesu iki galo rami“, – teigė kandidatė į premjeres.
Naujoji Vyriausybė formuojama iš pareigų prieš kelias savaites atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Į naująjį kabinetą toliau nebus skiriami „Nemuno aušros“ nariai, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda sakė neketinantis užkirsti kelio LLRA-KŠS atstovams dirbti būsimoje Vyriausybėje.
