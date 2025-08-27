Premjerė Ruginienė persikėlė į Turniškių rezidenciją

Apie tai Eltai patvirtino I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Būsimosios 20-os Vyriausybės vadovė jau anksčiau teigė, kad, sulaukus patvirtinimo Seime, ji kartu su šeima kelsis į Turniškes.
„Tikrai, matyt, didelio pasirinkimo neturiu, nes man labai svarbu mano šeimos ramybė ir saugumas. Per pastarąsias dvi savaites gavome labai didelį dėmesį, ko galbūt nesitikėjome. Aš esu pripratusi, bet šeima – tikrai ne. Tai yra vienas faktorius“, – žurnalistams anksčiau sakė I. Ruginienė.
„Antras faktorius – mes turime žiūrėti, kiek valstybei kainuotų išlaikymas premjero savo namuose. Tai renkuosi pigesnį ir patikimesnį variantą“, – pažymėjo ji.
ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į ministres pirmininkes.
Naujoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
