Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė: metas pradėti vertinti žmones pagal gebėjimus, o ne išvaizdą ar lytį

2025-08-28 08:58 / šaltinis: BNS
2025-08-28 08:58

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako pradedanti nebekreipti dėmesio į seksistinius komentarus jos atžvilgiu, tačiau sako vis tiek esani jais nusivylusi.

Inga Ruginienė (Elta) (nuotr. Josvydo Elinsko)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako pradedanti nebekreipti dėmesio į seksistinius komentarus jos atžvilgiu, tačiau sako vis tiek esani jais nusivylusi.

REKLAMA
5

Ji ragino visuomenę pradėti vertinti žmones pagal jų gebėjimus, o ne išvaizdą ar lytį.

„Aš jau pradeda nebekreipti dėmesio (į komentarus – BNS), bet kartu ateina ir nusivylimas, kad mes lyg ir deklaruojame, kad esame progresyvi Europos Sąjungos šalis, bet kai kalbame apie šiuos klausimus, tai visiškai taip nėra“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dėsiu visas pastangas, kad įtikinčiau ir parodyčiau, kad moterų lyderystė gali egzistuoti ir kad moterys niekuo nenusileidžia vyrams. Pagaliau turime išaugti iš sauskelnių ir pradėti vertinti profesionalius žmones pagal jų gebėjimus ir išsilavinimą, patirtį ir profesionalumą, o ne išvaizdą ar lytį“, – pridūrė ji.

I. Ruginienė premjere buvo paskirta atsistatydinus Gintautui Paluckui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
gustas
gustas
2025-08-28 09:18
...pagal visus išvardintus kriterijus, Ruginė nepatenka į profų sąrašą...o pilstyti iš tuščio į kiaurą, tai turgaus bobų darbas...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų