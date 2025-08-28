Inga Ruginienė: metas pradėti vertinti žmones pagal gebėjimus, o ne išvaizdą ar lytį

Ji ragino visuomenę pradėti vertinti žmones pagal jų gebėjimus, o ne išvaizdą ar lytį.
„Aš jau pradeda nebekreipti dėmesio (į komentarus – BNS), bet kartu ateina ir nusivylimas, kad mes lyg ir deklaruojame, kad esame progresyvi Europos Sąjungos šalis, bet kai kalbame apie šiuos klausimus, tai visiškai taip nėra“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Dėsiu visas pastangas, kad įtikinčiau ir parodyčiau, kad moterų lyderystė gali egzistuoti ir kad moterys niekuo nenusileidžia vyrams. Pagaliau turime išaugti iš sauskelnių ir pradėti vertinti profesionalius žmones pagal jų gebėjimus ir išsilavinimą, patirtį ir profesionalumą, o ne išvaizdą ar lytį“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė premjere buvo paskirta atsistatydinus Gintautui Paluckui.
