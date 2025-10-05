To „Lietuvos talentuose“ dar nebuvo: 10-metis gatvės gimnastas Ąžuolas siekia Gineso rekordo

Ąžuolo sugebėjimais stebisi ne tik tėvai, bet ir teisėjai bei žiūrovai, sutikę jį „Lietuvos talentų“ scenoje.
Gimęs tapti sportininku
Nuo vos dvejų metų Ąžuolas rodė susidomėjimą sportu – tai patvirtina ir jo mama.
„Sekė tėčio pėdomis, darė viską paskui tėtį“, – dalijasi moteris.
Pandemijos metu, kai visi užsidarė namuose, Ąžuolo tėtis kartu su bendraminčiais Marijampolėje įrengė sportui skirtus įrenginius lauke. Pasak tėčio, berniukas tuomet taip pat parodė žingeidumą ir ryžtą – aktyviai padėjo ruošiant erdvę sportui.
Gatvės gimnastų pasirodymai dar labiau sudomino Ąžuolą – jis panoro pabandyti ir pats.
„Jis man sako: tėti, užkabink ir mane ant to turniko“, – prisimena Ąžuolo tėtis.
Įžengęs į sceną, Ąžuolas drąsiai prisistato teisėjams ir pristato savo atliekamą triuką. Kaip pats sako, jis nori pagerinti pasaulio Gineso rekordą, atlikdamas gimnastinį pratimą „meška“.
„Tu gerinsi pasaulio rekordą?“ – nuostabos neslepia teisėja Rūta Ščiogolevaitė.
Šiuo metu Ąžuolui priklauso 134 „meškų“ rekordas. Ar pavyks jaunuoliui iš Marijampolės pagerinti pasaulio rekordą ir patekti į kitą „Lietuvos talentų“ etapą?
