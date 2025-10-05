Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

To „Lietuvos talentuose“ dar nebuvo: 10-metis gatvės gimnastas Ąžuolas siekia Gineso rekordo

„Lietuvos talentai“ – 19:30 per TV3!
2025-10-05 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 19:25

Marijampolietis Ąžuolas Šeduikis – jaunuolis, pasižymintis neįtikėtina drąsa ir ambicijomis. Netikėtai atradęs sportinį pratimą, vadinamą „meška“, jis pasiryžo tapti pirmuoju pasaulyje, kuris šį pratimą atliks daugiausia kartų.

2

Ąžuolo sugebėjimais stebisi ne tik tėvai, bet ir teisėjai bei žiūrovai, sutikę jį „Lietuvos talentų“ scenoje.

Gimęs tapti sportininku

Nuo vos dvejų metų Ąžuolas rodė susidomėjimą sportu – tai patvirtina ir jo mama.

„Sekė tėčio pėdomis, darė viską paskui tėtį“, – dalijasi moteris.

Pandemijos metu, kai visi užsidarė namuose, Ąžuolo tėtis kartu su bendraminčiais Marijampolėje įrengė sportui skirtus įrenginius lauke. Pasak tėčio, berniukas tuomet taip pat parodė žingeidumą ir ryžtą – aktyviai padėjo ruošiant erdvę sportui.

Gatvės gimnastų pasirodymai dar labiau sudomino Ąžuolą – jis panoro pabandyti ir pats.

„Jis man sako: tėti, užkabink ir mane ant to turniko“, – prisimena Ąžuolo tėtis.

Įžengęs į sceną, Ąžuolas drąsiai prisistato teisėjams ir pristato savo atliekamą triuką. Kaip pats sako, jis nori pagerinti pasaulio Gineso rekordą, atlikdamas gimnastinį pratimą „meška“.

„Tu gerinsi pasaulio rekordą?“ – nuostabos neslepia teisėja Rūta Ščiogolevaitė.

Šiuo metu Ąžuolui priklauso 134 „meškų“ rekordas. Ar pavyks jaunuoliui iš Marijampolės pagerinti pasaulio rekordą ir patekti į kitą „Lietuvos talentų“ etapą?

Tai sužinokite tiesioginėje „Lietuvos talentų“ transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

