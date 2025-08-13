Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Jurgis Slavickas užėmė 9-a vietą pasaulio „RS Tera“ buriavimo čempionate Lipno mariose

2025-08-13 12:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 12:56

Lipno mariose (Čekija) baigėsi pasaulio „RS Tera“ buriavimo čempionatas, kur geriausiai tarp lietuvių pasirodė Jurgis Slavickas.

„RS Sailing/Festival of Sails“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

„Pro“ klasėje J. Slavickas per 12 plaukimų surinko 104 baudos balus ir užėmė 9-ą vietą. Vakaris Banys buvo 14-as (134), o Ema Raudytė – 19-a (165) tarp 35 dalyvių. Tarp moterų E. Raudytės rezultatas buvo 7-as.

Nugalėjo britas Rafe‘as Bradley (20), aplenkęs tautietį Jasperą Jenkinsoną (33) ir ukrainietį Oleksandrą Čykalovą (41).

„Sport“ klasėje triumfavo britas Hari Clarkas (20), o už jo liko du ukrainiečiai – Jevhenijus Kuzmenka (25) bei Arina Duža (31). Mykolas Leipus buvo 32-as (282), Lukas Gaižauskas – 34-as (293), o Domantas Urbonas – 36-as (328) tarp 40 dalyvių.

